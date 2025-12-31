Language
    चलती कार में चीखती रही महिला, नोचते रहे दरिंदे; रात में तीन बजे आया कॉल... आपबीती सुन दहल उठा बहन का दिल

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 12:59 PM (IST)

    फरीदाबाद में एक महिला के साथ चलती कार में दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात हुई। आरोपी उसे रातभर गाड़ी में घुमाकर सुबह सड़क पर फेंककर फरार हो गए। पीड़िता की ...और पढ़ें

    Hero Image

    फरीदाबाद में महिला के साथ चलती कार में दुष्कर्म। जागरण

    डिजिटल डेस्क, फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद में पूरे देश को दहला देनी वाली घटना सामने आई है। एक महिला के साथ चलती कार में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद महिला को सड़क पर फेंककर फरार हो गया।

    वहीं, पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए दो-तीन युवकों को हिरासत में लिया है, जिनसे घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    पीड़िता की आपबीती सुन दहल गया बहन का दिल

    कोतवाली थाना क्षेत्र के कल्याणपुरी इलाके में रहने वाली महिला ने बताया कि उसकी बहन का पति से झगड़ा चल रहा है। इसलिए वह पति से अलग मायके में रहती है। सोमवार शाम को उसकी बहन की घर में मां से कहासुनी हो गई। कहासुनी होने के बाद वह अपने दोस्त के यहां सेक्टर-23 चली गई। दोस्त के घर से निकलने में महिला को देर हो गई। 

    बहन के अनुसार, महिला रात में ऑटो लेकर एनआइटी दो चौक तक पहुंची। फिर वहां से पैदल मेट्रो चौक तक आ गई। इसके बाद मेट्रो चौक पर खड़े होकर कल्याणपुरी जाने के लिए ऑटो का इंतजार करने लगी। रात करीब 12 बजे वैन में सवार दो युवक महिला के पास आए। उन्होंने महिला से कहा कि वह उसको कल्याणपुरी चौक तक छोड़ देंगे। युवकों के कहने पर महिला वैन में बैठ गई। युवक वैन को कल्याणपुरी चौक ले जाने के बजाय गुरुग्राम रोड पर ले गए। 

    पीड़िता की बहन के अनुसार, एक व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी उसको रातभर गाड़ी में घुमाते रहे। फिर सुबह तीन बजे एसजीएम नगर स्थित मुल्ला होटल के पास फेंककर चले गए, जिसके बाद पीड़िता ने अपनी बहन को फोन किया और पूरा घटनाक्रम बताया। वहीं, पीड़िता की आपबीती सुनकर बहन का दिल दहल उठा।

    पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, महिला के परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। अभी पीड़िता के बयान नहीं हुए है। पुलिस ने दो-तीन युवकों को हिरासत में लिया है, जिनसे घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है। साथ ही पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है।