चलती कार में चीखती रही महिला, नोचते रहे दरिंदे; रात में तीन बजे आया कॉल... आपबीती सुन दहल उठा बहन का दिल

डिजिटल डेस्क, फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद में पूरे देश को दहला देनी वाली घटना सामने आई है। एक महिला के साथ चलती कार में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद महिला को सड़क पर फेंककर फरार हो गया।

वहीं, पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए दो-तीन युवकों को हिरासत में लिया है, जिनसे घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता की आपबीती सुन दहल गया बहन का दिल कोतवाली थाना क्षेत्र के कल्याणपुरी इलाके में रहने वाली महिला ने बताया कि उसकी बहन का पति से झगड़ा चल रहा है। इसलिए वह पति से अलग मायके में रहती है। सोमवार शाम को उसकी बहन की घर में मां से कहासुनी हो गई। कहासुनी होने के बाद वह अपने दोस्त के यहां सेक्टर-23 चली गई। दोस्त के घर से निकलने में महिला को देर हो गई।

बहन के अनुसार, महिला रात में ऑटो लेकर एनआइटी दो चौक तक पहुंची। फिर वहां से पैदल मेट्रो चौक तक आ गई। इसके बाद मेट्रो चौक पर खड़े होकर कल्याणपुरी जाने के लिए ऑटो का इंतजार करने लगी। रात करीब 12 बजे वैन में सवार दो युवक महिला के पास आए। उन्होंने महिला से कहा कि वह उसको कल्याणपुरी चौक तक छोड़ देंगे। युवकों के कहने पर महिला वैन में बैठ गई। युवक वैन को कल्याणपुरी चौक ले जाने के बजाय गुरुग्राम रोड पर ले गए।