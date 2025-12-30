गाजियाबाद में दूध लेने गई 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास, डेयरी मालिक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। वेव सिटी थाना क्षेत्र में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। पीड़िता घटना के समय डेयरी पर दूध लेने गई थी। आरोपित ने बच्ची को अकेला पाकर अश्लील हरकत की और दुष्कर्म का प्रयास किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

किसी तरह आरोपित के चंगुल से छूटकर बच्ची अपने घर पहुंची और मां को पूरी घटना की जानकारी दी। पीड़िता के पिता ने इसके बाद पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस का कहना है कि आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस के मुताबिक वेव सिटी थानाक्षेत्र निवासी एक व्यक्ति की बेटी सोमवार शमा सद्दे नामक युवक की डेयरी पर दूध लेने गई थी। आरोपित ने बच्ची को अकेला पाकर जबरन डेयरी के अंदर ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया।