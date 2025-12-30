गाजियाबाद में दूध लेने गई 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास, डेयरी मालिक गिरफ्तार
गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। बच्ची दूध लेने डेयरी पर गई थी, जहां आरोपित सद्दे न ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। वेव सिटी थाना क्षेत्र में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। पीड़िता घटना के समय डेयरी पर दूध लेने गई थी। आरोपित ने बच्ची को अकेला पाकर अश्लील हरकत की और दुष्कर्म का प्रयास किया।
किसी तरह आरोपित के चंगुल से छूटकर बच्ची अपने घर पहुंची और मां को पूरी घटना की जानकारी दी। पीड़िता के पिता ने इसके बाद पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस का कहना है कि आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस के मुताबिक वेव सिटी थानाक्षेत्र निवासी एक व्यक्ति की बेटी सोमवार शमा सद्दे नामक युवक की डेयरी पर दूध लेने गई थी। आरोपित ने बच्ची को अकेला पाकर जबरन डेयरी के अंदर ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया।
किसी तरह उसके चंगुल से बचकर वह घर पहुंची और अपनी मां को आपबीती बताई तो उन्हें घटना का पता चला। बच्ची ने यह भी स्वजन को बताया कि आरेापित ने घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी है। एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल का कहना है कि आरोपित सद्दे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
