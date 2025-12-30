फरीदाबाद में हैवानियत: महिला को कार में लिफ्ट देकर किया दुष्कर्म, बीच सड़क पर फेंक कर हो गए फरार

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। कोतवाली थाना क्षेत्र में चलती कार में महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपित दुष्कर्म करने के बाद महिला को सड़क पर फेंककर फरार हो गए। महिला के सिर पर गंभीर चोट आई है। उसको इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वजन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी की जांच कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घर में कहासुनी के बाद चली गई थी दोस्त के घर कोतवाली थाना क्षेत्र के कल्याणपुरी इलाके में रहने वाली महिला ने बताया कि उसकी बहन का पति से झगड़ा चल रहा है। इसलिए वह पति से अलग मायके में रहती है। सोमवार शाम को उसकी बहन की घर में मां से कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद वह अपने दोस्त के यहां सेक्टर-23 चली गई। दोस्त के घर से निकलने में महिला को देर हो गई। महिला रात में ऑटो लेकर एनआईटी दो चौक तक पहुंची। फिर वहां से पैदल मेट्रो चौक तक आ गई।

युवकों ने वैन में लिफ्ट के बहाने बिठाया इसके बाद मेट्रो चौक पर खड़े होकर कल्याणपुरी जाने के लिए ऑटो का इंतजार करने लगी। रात करीब 12 बजे वैन में सवार दो युवक महिला के पास आए। उन्होंने महिला से कहा कि वह उसको कल्याणपुरी चौक तक छोड़ देंगे। युवकों के कहने पर महिला वैन में बैठ गई। युवक वैन को कल्याणपुरी चौक ले जाने के बजाय गुरुग्राम रोड पर ले गए।

पीड़िता ने बहन को फोन पर बताई सारी बात पीड़िता की बहन के अनुसार, एक व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपित उसको रातभर गाड़ी में घुमाते रहे। फिर सुबह तीन बजे एसजीएम नगर स्थित मुल्ला होटल के पास फेंककर चले गए। इसके बाद पीड़िता ने अपनी बहन को फोन किया और पूरा घटनाक्रम बताया।