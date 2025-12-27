Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    फरीदाबाद: बुग्गी से लदा सरिया ऑटो सवार युवक के सीने में घुसा, नौकरी की तलाश में आया था मृतक

    By Deepak Pandey Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 07:37 PM (IST)

    फरीदाबाद के खेड़ीपुल थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ। नौकरी की तलाश में दिल्ली आए धीरज नामक युवक की ऑटो में यात्रा के दौरान बुग्गी से लदे सरिया ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। खेड़ीपुल थाना क्षेत्र में बुग्गी में लदे सरिया से आटो सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को इलाज के लिए बादशाह खान अस्पताल लाया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपित बुग्गी वाला हादसे के बाद वहां से फरार हो गया। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मूलरूप से बिहार के वैशाली जिले का रहने वाला धीरज नौकरी की तलाश में शनिवार को ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा था। वहां से वह अपने खेड़ी गांव में स्थित रिश्तेदार के पास आटो में सवार होकर जा रहा था। खेड़ी पुल के पास स्थित मुक्तिधाम के सामने एक व्यक्ति बुग्गी में सरिया लादकर ले जा रहा था। ऑटो बुग्गी के ठीक पीछे ही चल रहा था। बताया जा रहा है कि बुग्गी चालक एकदम से रूक गया।

    चालक ने बुग्गी को बचाने के लिए जैसे ही आटो मोड़ा तो बुग्गी में लदा सरिया धीरज के सीने में जा घुसा। धीरज ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। मौके पर मौजूद लोगों ने धीरज को इलाज के लिए बादशाह खान अस्पताल पहुंचाया। जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। खेड़ीपुल थाना प्रभारी देवेंद्र ने बताया कि आरोपित बुग्गी चालक की तलाश की जा रही है। सरिये को जब्त कर लिया है। धीरज के स्वजन को सूचना दे दी गई है। उसका पोस्टमार्टम रविवार को कराया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- फरीदाबाद में दुकान का ताला तोड़कर चोरी, लेपटॉप-होम थिएटर सहित हजारों का सामान गायब