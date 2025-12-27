फरीदाबाद: बुग्गी से लदा सरिया ऑटो सवार युवक के सीने में घुसा, नौकरी की तलाश में आया था मृतक

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। खेड़ीपुल थाना क्षेत्र में बुग्गी में लदे सरिया से आटो सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को इलाज के लिए बादशाह खान अस्पताल लाया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपित बुग्गी वाला हादसे के बाद वहां से फरार हो गया। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।

मूलरूप से बिहार के वैशाली जिले का रहने वाला धीरज नौकरी की तलाश में शनिवार को ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा था। वहां से वह अपने खेड़ी गांव में स्थित रिश्तेदार के पास आटो में सवार होकर जा रहा था। खेड़ी पुल के पास स्थित मुक्तिधाम के सामने एक व्यक्ति बुग्गी में सरिया लादकर ले जा रहा था। ऑटो बुग्गी के ठीक पीछे ही चल रहा था। बताया जा रहा है कि बुग्गी चालक एकदम से रूक गया।