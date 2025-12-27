फरीदाबाद में दुकान का ताला तोड़कर चोरी, लेपटॉप-होम थिएटर सहित हजारों का सामान गायब
फरीदाबाद के मलेरना रोड पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में चोरी हो गई। चोर दुकान का ताला तोड़कर लैपटॉप, लेमिनेशन मशीन, होम थिएटर और मोबाइल एक्सेसरीज सहित ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। मलेरना रोड स्थित एक दुकान का ताला तोड़ कर चोर हजारों रुपये का सामान चोरी करके ले गए। सेक्टर-62 हाउसिंग बोर्ड कालोनी के रहने वाले रंजीत ने बताया कि उसकी मलेरना रोड पर इलेक्ट्रानिक्स का सामान बेचने की दुकान है।
यह भी पढ़ें- फरीदाबाद में डिलीवरी कराने अस्पताल गई महिला से चोरी, जमा किए पर्स से आभूषण ले उड़े चोर
वह अपनी दुकान को बंद करके घर चला गया। जब वह सुबह दुकान को खोलने के लिए आया तो देखा कि ताला टूटा हुआ था और सारा सामान इधर-उधर फैला हुआ था। उसने जांच की तो एक लेपटाप, लेमीनेशन करने की मशीन, होम थिएटर, मोबाइल फोन की एससरीज गायब थी। इसके बारे में उसने 112 नंबर डायल पर सूचना दे दी।
सूचना के बाद थाना आदर्श नगर पुलिस ने मौका मुआयना किया। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर लिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।