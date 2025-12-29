फरीदाबाद में तंबाकू कंपनी के गोदाम पर चोरों का धावा, चौकीदार से मारपीट कर लूटी 1.5 करोड़ की सिगरेट

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सिही गेट स्थित सिगरेट के श्री श्याम सेल्स नाम से गोदाम में रात को चार चोर दीवार फांद कर अंदर घुस आए। गोदाम के चौकीदार सुशील कुमार के साथ उन लोगों ने मारपीट की और बंधक बनाकर कमरे में अंदर बंद कर दिया। यह लोग यहां से डेढ़ करोड़ की सिगरेट ले गए।

यह गोदाम जैतपुर दिल्ली के रहने वाले पवन नाटिया का बताया गया है। उनके पास में टीसीआइ तंबाकू कंपनी के सिगरेट की एजेंसी है। चोरी के बारे में सुबह तब पता चला जब रिंकू नाम का दूसरा चौकीदार ड्यूटी पर आया। उसने दरवाजा खटखटाया तो किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। वह भी दीवार कूद कर अंदर गया तो जाकर देखा कि सुशील कुमार को बंधक बनाकर कमरे में डाला हुआ था।