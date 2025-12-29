फरीदाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में छाया मौसम का सबसे घना कोहरा, वाहन चालक हुए परेशानी; फसलें सुरक्षित
फरीदाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम का सबसे घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे सड़कें गीली हो गई हैं और आवागमन में परेशानी हो रही है। वाहन चालक धीमी गति ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सर्दी के मौसम का अब तक का सबसे अधिक कोहरा ग्रामीण क्षेत्र में छाया हुआ है। पेड़ों से पानी टपक रहा है भूमि पूरी तरह से गीली हो गई है। कोहरा की फुहार उड़ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र की सड़क छोटी होने के कारण आवागमन में भी परेशानी हो रही है।
जंगल में वाहनों का खेतों और खाई में उतरने का खतरा बना हुआ है। लोक निर्माण विभाग और मार्केटिंग बोर्ड ने सड़कों की पटरियों को भी दुरुस्त नहीं किया है। चालक वाहनों को धीमी गति से और लाइट जला कर चल रहे हैं। कोहरा से रबी की किसी भी फसल में अभी कोई नुकसान नहीं है।
किसानों को सता रही चिंता
पिछले कई दिन से धूप निकलने के कारण सर्दी काफी कम हो गई थी। किसानों को चिंता सता रही थी यदि इसी तरह से धूप निकलती रही तो फसल को नुकसान हो सकता है। सोमवार को मौसम ने फिर करवट ली है और कोहरा देखकर फिर से किसान खुश हैं क्योंकि ठंड और बढ़ाने की उम्मीद है।
