फरीदाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में छाया मौसम का सबसे घना कोहरा, वाहन चालक हुए परेशानी; फसलें सुरक्षित

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सर्दी के मौसम का अब तक का सबसे अधिक कोहरा ग्रामीण क्षेत्र में छाया हुआ है। पेड़ों से पानी टपक रहा है भूमि पूरी तरह से गीली हो गई है। कोहरा की फुहार उड़ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र की सड़क छोटी होने के कारण आवागमन में भी परेशानी हो रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जंगल में वाहनों का खेतों और खाई में उतरने का खतरा बना हुआ है। लोक निर्माण विभाग और मार्केटिंग बोर्ड ने सड़कों की पटरियों को भी दुरुस्त नहीं किया है। चालक वाहनों को धीमी गति से और लाइट जला कर चल रहे हैं। कोहरा से रबी की किसी भी फसल में अभी कोई नुकसान नहीं है।