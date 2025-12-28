फरीदाबाद में किसान ने की आत्महत्या, पार्षद समेत पांच पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। अनंगपुर गांव के एक किसान का शव रविवार सुबह कांत एन्क्लेव जंगल में एक पेड़ से लटका मिला। गांव वाले और पुलिस मौके पर पहुंचे और शव को बादशाह खान सिविल अस्पताल के मुर्दाघर में रखवा दिया गया। मृतक की जेब से मिले सुसाइड नोट के आधार पर सूरजकुंड थाने में नगर पार्षद और उसके भाई समेत पांच लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है।

यह है पूरा मामला? सूरजकुंड थाने में दर्ज शिकायत में अनंगपुर घाटी ताला इलाके के रहने वाले अजय पाल ने बताया कि उनके बड़े भाई का नाम जयपाल था। 27 दिसंबर को उनके भाई जयपाल घर से यह कहकर निकले कि वह देवेंद्र, गजेंद्र, जयपाल उर्फ जग्गे, विकल और दिनेश उर्फ डीके से मिलने जा रहे हैं।

इन लोगों पर उनका पैसा बकाया था और वे लंबे समय से उन्हें गुमराह कर रहे थे, और लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे थे। जब शाम तक उनके भाई घर नहीं लौटे, तो उनका भतीजा निखिल उन्हें ढूंढते हुए कांत एन्क्लेव जंगल पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसके भाई जयपाल पेड़ से फंदे से लटके हुए थे।

पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। उनके भाई की जेब से एक सुसाइड नोट मिला। उसमें उन्होंने बताया कि देवेंद्र, गजेंद्र और अन्य पांच लोग उन्हें धमकी दे रहे थे। उन्होंने इन लोगों द्वारा परेशान किए जाने के कारण यह कदम उठाया। अजयपाल ने आशंका जताई कि उनके भाई की हत्या इन लोगों ने की होगी।

अजय पाल ने कहा कि उन्हें और उनके भाई के बच्चों को आरोपियों से खतरा है। ये लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं। यह कदम उठाने से पहले मृतक ने अपने मोबाइल फोन पर पांच वीडियो बनाए थे जिसमें उन्होंने पूरी स्थिति बताई थी। इस मामले के जांच अधिकारी, एएसआई प्रवीण ने बताया कि अब तक की जांच में पता चला है कि जयपाल ने 2016 में देवेंद्र के साथ अपनी एक बीघा जमीन बेचने का सौदा किया था। उस समय देवेंद्र ने उन्हें चेक दिए थे, लेकिन बाद में कहा कि वह नकद भुगतान करेगा। उसके बाद जयपाल को समय पर पूरी रकम नहीं दी गई।

इसी वजह से जयपाल ने देवेंद्र के नाम पर बनी GPA (जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी) कैंसिल कर दी थी, लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद देवेंद्र ने इस ज़मीन का एक हिस्सा किसी और को बेच दिया था। यही दोनों पक्षों के बीच विवाद की वजह थी। ASI (असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर) ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। सुसाइड नोट को जांच के लिए FSL (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) भेजा जाएगा। आरोपी से पूछताछ की जाएगी।