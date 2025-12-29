Language
    फरीदाबाद में चोरों का आतंक, तोड़े तीन अलग-अलग घरों के ताले; आभूषण और नकदी पर किया हाथ साफ

    By Deepak Kumar PandeyEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 12:01 PM (IST)

    फरीदाबाद में चोरों ने तीन अलग-अलग इलाकों में घरों के ताले तोड़कर लाखों के आभूषण और नकदी चुरा ली। डबुआ कॉलोनी, सहरावक गांव और संजय कॉलोनी में हुई इन वा ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। औद्योगिक नगरी में चोरों ने अलग-अलग तीन जगहों पर मकानों के ताले तोड़कर आभूषण और नकदी साफ कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

    डबुआ कालोनी में रहने वाले रोहित मिश्रा ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ रिश्तेदार के यहां कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शहर से बाहर गए थे। जब वह रविवार सुबह घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है। अंदर गए तो अलमारी भी खुली हुई थी। अलमारी से आभूषण और 20 हजार की नकदी गायब थी। पुलिस मामला दर्ज करके सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।

    ज्वेलरी सहित 50 हजार रुपए चुराए

    दूसरे मामले में भूपानी थाना के सहरावक गांव में रहने वाली उषा के मकान का ताला तोड़कर चोरों ने चांदी और सोने के आभूषण सहित 50 हजार रुपये चोरी कर लिए। घटना के समय परिवार के लोग ताला लगाकर बाहर गए हुए थे। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी है।

    तीसरे मामले में मुजेसर थाना क्षेत्र की संजय कालोनी में रहने वाले चोरों ने मकान का ताला तोड़कर अलमारी से चांदी और सोने के आभूषण चोरी किए। पीड़ित परिवार जन्मदिन मनाने के लिए बाहर गया था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करके आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।