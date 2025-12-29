फरीदाबाद में चोरों का आतंक, तोड़े तीन अलग-अलग घरों के ताले; आभूषण और नकदी पर किया हाथ साफ

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। औद्योगिक नगरी में चोरों ने अलग-अलग तीन जगहों पर मकानों के ताले तोड़कर आभूषण और नकदी साफ कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

डबुआ कालोनी में रहने वाले रोहित मिश्रा ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ रिश्तेदार के यहां कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शहर से बाहर गए थे। जब वह रविवार सुबह घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है। अंदर गए तो अलमारी भी खुली हुई थी। अलमारी से आभूषण और 20 हजार की नकदी गायब थी। पुलिस मामला दर्ज करके सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।