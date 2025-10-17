फरीदाबाद की ITI की 2180 सीटों में से 70% तक सीटें खाली, कई कोर्सेस में जीरो दाखिला से उठे सवाल
फरीदाबाद के आईटीआई संस्थानों में दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ाने के बावजूद कई कोर्स में सीटें खाली रह गईं। 2180 सीटों में से 70% तक खाली हैं, कुछ कोर्स में तो एक भी दाखिला नहीं हुआ। सुविधाओं की कमी को इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। आईटीआई प्रबंधन ने छात्रों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क भी बनाए, लेकिन दाखिला नहीं बढ़ पाया। अगस्त से नया शैक्षणिक सत्र 2025-26 शुरू हो चुका है।
निभा रजक, फरीदाबाद। जिला की नौ राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में दाखिला की अंतिम तिथि बार-बार बढ़ाने के बाद भी कई कोर्स ऐसे हैं जिनमें जीरो दाखिला हुए हैं। कई कोर्स में 50-70 प्रतिशत से अधिक सीटें रिक्त रह गई हैं। दाखिला नहीं बढ़ने का कारण सुविधाओं का अभाव बताया जा रहा है। हालांकि, निर्धारित समय में दाखिला बढ़ाने के लिए आईटीआई प्रबंधन की ओर से खूब कोशिश की गई। छात्रों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क भी तैयार किए गए थे, लेकिन फिर भी प्रबंधन छात्रों में साध नहीं पाया है।
अगस्त से नया शैक्षणिक सत्र 2025-26 शुरू
राज्य कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय की ओर से जुलाई में जिला के सभी आईटीआई में दाखिला प्रक्रिया शुरू हुई थी। तीन बार मेरिट कम अलाॅटमेंट सूची जारी की गई। अतिरिक्त मौका देते हुए कई बार अंतिम तिथि बढ़ाई गई थी। एक बार फिर आईटीआई प्रबंधन की मांग पर निदेशालय ने दस से 17 अक्टूबर यानी शुक्रवार तक विद्यार्थियों को ऑन द स्पाॅट दाखिला का मौका दिया था। शाम पांच बजे तक छात्रों के पास दाखिला का अंतिम अवसर था। आईटीआई में अगस्त से नया शैक्षणिक सत्र 2025-26 शुरू चुका है।
छात्रों की नहीं है इन कोर्स में रूचि, जीरो दाखिला हुए
9 आईटीआई में 21 ट्रेड पढ़ाए जाते हैं। इनमें 2180 सीटें हैं। एनआईटी पांच स्थित आईटीआई में संचालित हो रहे जियो-इंफाॅर्मेटिक्स असिस्टेंट ट्रेड विषय में एक भी दाखिला नहीं हुआ है। ट्रेड की 24 सीटें रिक्त पड़ी हैं।
आईटीआई फतेहपुर बिल्लौच में संचालित हो रहे वेल्डर ट्रेड की 20, आईटीआई ऊंचा गांव (महिला) की स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट ट्रेड की व आईटीआई तिंगाव के ट्रेड प्लंबर एससीवीटी, प्लंबर की 24-24, आईटीआई पाली की वेल्डर डुअल ट्रेड की 16, मशीनिस्ट की 16 कोपा (पेड) की 10, आईटीआई फरीदाबाद (महिला) की ट्रेड ड्रेस मेकिंग डुअल (पेड) और सिलाई तकनीक एससीवीटी की 16, सिलाई तकनीक एससीवीटी (पेड) की 4-4, ड्रेस मेकिंग एससीवीटी की 16 और वेल्डर की 20 पर एक भी दाखिला नहीं हुआ है।
इन कोर्स की रह गईं 50-70 प्रतिशत सीटें खाली
कैटरिंग एंड हाॅस्पिटैलिटी असिस्टेंट (एनसीवीटी) की 20 में से 19, स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट की 24 में से 22, टर्नर डुअल एनसीवीटी की 20 में से 17, वेल्डर डुअल की 20 में से 18, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक डुअल की 24 में से 12, वेल्डर एनसीवीटी की 40 में से 17 सीटें खाली रह गई हैं।
ऐसे ही कई आईटीआई में कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट एनसीवीटी की 48 में से 25, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एनसीवीटी की 24 में से 10, ड्राफ्ट्समैन (सिविल) एनसीवीटी की 24 में से 16, रेफीजरेशन एंड एयर कंडिशनिंग टेक्नीशियन की 19 में से 17 सीटें खाली रह गई हैं।
कुछ कोर्सेज में दाखिला बढ़े
"आईटीआई में दाखिला की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर तक बढ़ाई गई थी। छात्रों को ऑन द स्पाॅट दाखिला का अवसर दिया गया था। देर शाम तक नए आदेश जारी नहीं हुए हैं। आईटीआई प्रबंधन की ओर से छात्रों को फोन के माध्यम से संपर्क करके दाखिला के संबंध में सूचित किया गया। इस बीच कुछ कोर्सेज में दाखिला बढ़े हैं।"
-भगत सिंह, प्रधानाचार्य एवं नोडल अधिकारी, आईटीआई।
