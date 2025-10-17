फरीदाबाद की ITI की 2180 सीटों में से 70% तक सीटें खाली, कई कोर्सेस में जीरो दाखिला से उठे सवाल

निभा रजक, फरीदाबाद। जिला की नौ राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में दाखिला की अंतिम तिथि बार-बार बढ़ाने के बाद भी कई कोर्स ऐसे हैं जिनमें जीरो दाखिला हुए हैं। कई कोर्स में 50-70 प्रतिशत से अधिक सीटें रिक्त रह गई हैं। दाखिला नहीं बढ़ने का कारण सुविधाओं का अभाव बताया जा रहा है। हालांकि, निर्धारित समय में दाखिला बढ़ाने के लिए आईटीआई प्रबंधन की ओर से खूब कोशिश की गई। छात्रों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क भी तैयार किए गए थे, लेकिन फिर भी प्रबंधन छात्रों में साध नहीं पाया है।

अगस्त से नया शैक्षणिक सत्र 2025-26 शुरू राज्य कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय की ओर से जुलाई में जिला के सभी आईटीआई में दाखिला प्रक्रिया शुरू हुई थी। तीन बार मेरिट कम अलाॅटमेंट सूची जारी की गई। अतिरिक्त मौका देते हुए कई बार अंतिम तिथि बढ़ाई गई थी। एक बार फिर आईटीआई प्रबंधन की मांग पर निदेशालय ने दस से 17 अक्टूबर यानी शुक्रवार तक विद्यार्थियों को ऑन द स्पाॅट दाखिला का मौका दिया था। शाम पांच बजे तक छात्रों के पास दाखिला का अंतिम अवसर था। आईटीआई में अगस्त से नया शैक्षणिक सत्र 2025-26 शुरू चुका है।

आईटीआई फतेहपुर बिल्लौच में संचालित हो रहे वेल्डर ट्रेड की 20, आईटीआई ऊंचा गांव (महिला) की स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट ट्रेड की व आईटीआई तिंगाव के ट्रेड प्लंबर एससीवीटी, प्लंबर की 24-24, आईटीआई पाली की वेल्डर डुअल ट्रेड की 16, मशीनिस्ट की 16 कोपा (पेड) की 10, आईटीआई फरीदाबाद (महिला) की ट्रेड ड्रेस मेकिंग डुअल (पेड) और सिलाई तकनीक एससीवीटी की 16, सिलाई तकनीक एससीवीटी (पेड) की 4-4, ड्रेस मेकिंग एससीवीटी की 16 और वेल्डर की 20 पर एक भी दाखिला नहीं हुआ है।