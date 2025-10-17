फरीदाबाद में दो घंटे तक दर्द से तड़पता रहा युवक, 112 नंबर पर समय से सूचना देते तो जिंदा होता शख्स
फरीदाबाद के सिही गांव में एक युवक दर्द से तड़पता हुआ मिला, जिसकी बाद में मौत हो गई। ग्रामीणों ने समय पर पुलिस को सूचना नहीं दी। मृतक के शरीर पर चोटों के निशान हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और युवक की पहचान करने की कोशिश कर रही है। बाइक के नंबर के आधार पर पुलिस जांच कर रही है।
सुभाष डागर, फरीदाबाद। फरीदाबाद में सिही गांव में एक युवक सुबह पांच बजे बाइक से आया और दर्द के कारण दो घंटे तक इधर-उधर भटकता रहा। ग्रामीण युवक को तड़पता देखते रहे, लेकिन किसी ने इसकी सूचना नहीं दी। यदि ग्रामीण समय पर 112 नंबर पर सूचना दे देते तो शायद यह युवक जिंदा होता। मृतक के शरीर पर चोटों के निशान होने के कारण हत्या की आशंका जताई जा रही है।
सिही गांव में एक आटा चक्की के पास मृत अवस्था में युवक का शव पड़ा हुआ था। इसके बारे में ग्रामीणों ने सेक्टर-8 पुलिस चौकी को सूचना दे दी। सूचना के बाद मौके पर चौकी इंचार्ज प्रदीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मृतक सुबह पांच बजे बाइक पर आया था। उसे काफी दर्द था। वह दर्द की वजह से परेशान इधर-उधर घूम रहा था। जब वह मर गया तो इसके बारे में किसी ने पुलिस को सूचना दे दी।
यह भी पढ़ें- पार्क में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, शरीर पर मिले चोट के निशान और जांच में जुटी पुलिस
चौकी इंचार्ज प्रदीप कुमार का कहना है कि मृतक के दोनों कंधों पर एक जैसे निशान हैं। उसकी किसी ने पहचान नहीं की है। मृतक जिस बाइक पर आया था वह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की तरफ का नंबर है। इस बारे में पता लगाया जा रहा है कि मृतक कहां का था। हो सकता है कि उसकी किसी के चोट मारने से मौत हुई हो। फिलहाल शव को पहचान और पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल शव गृह में रखवा दिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।