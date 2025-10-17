फरीदाबाद में दो घंटे तक दर्द से तड़पता रहा युवक, 112 नंबर पर समय से सूचना देते तो जिंदा होता शख्स

सुभाष डागर, फरीदाबाद। फरीदाबाद में सिही गांव में एक युवक सुबह पांच बजे बाइक से आया और दर्द के कारण दो घंटे तक इधर-उधर भटकता रहा। ग्रामीण युवक को तड़पता देखते रहे, लेकिन किसी ने इसकी सूचना नहीं दी। यदि ग्रामीण समय पर 112 नंबर पर सूचना दे देते तो शायद यह युवक जिंदा होता। मृतक के शरीर पर चोटों के निशान होने के कारण हत्या की आशंका जताई जा रही है।

