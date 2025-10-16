Language
    पार्क में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, शरीर पर मिले चोट के निशान और जांच में जुटी पुलिस

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 10:03 AM (IST)

    फरीदाबाद के सेक्टर-24 स्थित एक पार्क में एक युवक का शव मिला है। युवक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और मृतक की पहचान करने का प्रयास कर रही है। आस पास के लोगों से पूछताछ की जा रही है।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में सेक्टर-24 सीएनजी पंप के पास बने पार्क में युवक का शव मिलने का मामला सामने आया है। सुबह टहलने के लिए गए लोगों की नजर शव पर पड़ी तो उन्होंने पुलिस को जानकारी दी।

    वहीं, मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि युवक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं। उसकी गर्दन और माथे पर चोट है। मुजेसर थाना प्रभारी के अनुसार, चोट के निशान से अंदेशा है कि किसी ने उसको मारकर खाली पार्क में डाल दिया है।

    मृतक की उम्र करीब 35 से 40 के बीच है। उसके पास से अभी कुछ ऐसा बरामद नहीं हुआ है कि जिससे उसकी पहचान हो सके। आस पास के लोगों से पूछताछ की जा रही है।