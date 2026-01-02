फरीदाबाद के ट्रांसपोर्ट नगर से चोरों ने उड़ाए 18 लाख रुपये के LT लाइन के तार; HSVP की शिकायत पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर-61 ट्रांसपोर्ट नगर में से कोई 18 लाख रुपये की एलटी लाइन के तार चोरी करके ले गया। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण(एचएसवीपी) के उपमंडल अधिकारी ज्ञानचंद शर्मा की शिकायत पर थाना आदर्श नगर पुलिस ने चोरी मामला दर्ज कर लिया है।

