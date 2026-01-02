फरीदाबाद के ट्रांसपोर्ट नगर से चोरों ने उड़ाए 18 लाख रुपये के LT लाइन के तार; HSVP की शिकायत पर केस दर्ज
फरीदाबाद के सेक्टर-61 ट्रांसपोर्ट नगर से 18 लाख रुपये की एलटी लाइन के तार चोरी हो गए। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के उपमंडल अधिकारी ज्ञानच ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर-61 ट्रांसपोर्ट नगर में से कोई 18 लाख रुपये की एलटी लाइन के तार चोरी करके ले गया। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण(एचएसवीपी) के उपमंडल अधिकारी ज्ञानचंद शर्मा की शिकायत पर थाना आदर्श नगर पुलिस ने चोरी मामला दर्ज कर लिया है।
यह भी पढ़ें- फरीदाबाद में शीत लहर पर प्रशासन का अलर्ट! बहुत जरूरी काम होने पर ही घरों से निकलने की दी सलाह
यहां पर विभाग ने ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिए सड़कों के किनारे बिजली की लाइन लगाई थी। एचएसवीपी ने सेक्टर को अभी तक दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को नहीं सौंपा है। पूरा सेक्टर खाली और चौकीदार न हाेने के कारण यहां से चोरों ने बिजली की लाइनों के तार चोरी कर लिए।
यह भी पढ़ें- फरीदाबाद में युवक की चाकू से गोदकर हत्या, आरोपी फरार; तलाश में जुटी पुलिस की टीमें
पूरे सेक्टर में बिना तारों के बिजली के खंभे खड़े हुए हैं। इन तारों के चोरी होने पर अब विभाग ने संज्ञान लिया है और थाना आदर्श नगर पुलिस में शिकायत में की है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।