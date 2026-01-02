Language
    फरीदाबाद के ट्रांसपोर्ट नगर से चोरों ने उड़ाए 18 लाख रुपये के LT लाइन के तार; HSVP की शिकायत पर केस दर्ज

    By SUBHASH CHAND DAGAREdited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 12:55 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर-61 ट्रांसपोर्ट नगर में से कोई 18 लाख रुपये की एलटी लाइन के तार चोरी करके ले गया। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण(एचएसवीपी) के उपमंडल अधिकारी ज्ञानचंद शर्मा की शिकायत पर थाना आदर्श नगर पुलिस ने चोरी मामला दर्ज कर लिया है।

    यहां पर विभाग ने ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिए सड़कों के किनारे बिजली की लाइन लगाई थी। एचएसवीपी ने सेक्टर को अभी तक दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को नहीं सौंपा है। पूरा सेक्टर खाली और चौकीदार न हाेने के कारण यहां से चोरों ने बिजली की लाइनों के तार चोरी कर लिए।

    पूरे सेक्टर में बिना तारों के बिजली के खंभे खड़े हुए हैं। इन तारों के चोरी होने पर अब विभाग ने संज्ञान लिया है और थाना आदर्श नगर पुलिस में शिकायत में की है।