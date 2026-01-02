फरीदाबाद में शीत लहर पर प्रशासन का अलर्ट! बहुत जरूरी काम होने पर ही घरों से निकलने की दी सलाह

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। जिले में शीत लहर से बचने के लिए प्रशासन ने लोगों से बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकल कर सफर करने की सलाह दी है। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने कहा कि शीत लहर में जितना हो सके घर के अंदर ही रहें। अखबारों व अन्य प्रचार माध्यमों मौसम की जानकारी लेते रहें।

बुजुर्ग और बच्चों की ठीक से देखभाल करें। ऐसे पड़ोसी जो अकेले रहते हैं विशेषकर बुजुर्ग लोगों का हाल चाल पूछते रहें। एक परत वाले कपड़े की जगह ढीली फिटिंग वाले परतदार हल्के कपड़े, हवा रोधित सूती का बाहरी आवरण तथा गर्म ऊनी भीतरी कपड़े पहनने की सलाह दी गई, साथ ही शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए टोपी एवं जलरोधी जूतों का प्रयोग करने को कहा गया।