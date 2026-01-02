Language
    फरीदाबाद में शीत लहर पर प्रशासन का अलर्ट! बहुत जरूरी काम होने पर ही घरों से निकलने की दी सलाह

    By Subhash Dagar Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 09:59 AM (IST)

    फरीदाबाद प्रशासन ने शीत लहर के मद्देनजर लोगों को बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बुजुर्गों और बच्चों की ...और पढ़ें

    फरीदाबाद में शीतलहर पर प्रशासन का अलर्ट। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। जिले में शीत लहर से बचने के लिए प्रशासन ने लोगों से बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकल कर सफर करने की सलाह दी है। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने कहा कि शीत लहर में जितना हो सके घर के अंदर ही रहें। अखबारों व अन्य प्रचार माध्यमों मौसम की जानकारी लेते रहें।

    बुजुर्ग और बच्चों की ठीक से देखभाल करें। ऐसे पड़ोसी जो अकेले रहते हैं विशेषकर बुजुर्ग लोगों का हाल चाल पूछते रहें। एक परत वाले कपड़े की जगह ढीली फिटिंग वाले परतदार हल्के कपड़े, हवा रोधित सूती का बाहरी आवरण तथा गर्म ऊनी भीतरी कपड़े पहनने की सलाह दी गई, साथ ही शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए टोपी एवं जलरोधी जूतों का प्रयोग करने को कहा गया।

    गर्म तरल पदार्थ नियमित कप से पिएं, इससे ठंड से लड़ने के लिए शरीर की गर्मी बनी रहेगी। उपायुक्त सिन्हा ने कहा कि शरीर में उष्मा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार एवं निर्जलीकरण से बचने के लिए शराब आदि का सेवन ना करें।

    चिकित्सक की सलाह लेने को कहा

    ठंड लगने पर चिकित्सक की सलाह लेने को कहा गया, साथ ही सर्दी महसूस न होने, सफेद व पीले हाथ और पैरों की उंगलियां, कान की लौ तथा नाक की ऊपरी सतह, हाईपोथर्मिया (शरीर का तापमान सामान्य से कम) होने जैसे अनियंत्रित कांपना, बोलने में दिक्कत, अनिद्रा, मांसपेशियों में अकड़न, सांस लेने में दिक्कत होने पर भी चिकित्सक की सलाह अवश्य लें।