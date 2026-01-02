Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    फरीदाबाद में युवक की चाकू से गोदकर हत्या, आरोपी फरार; तलाश में जुटी पुलिस की टीमें

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 11:08 AM (IST)

    फरीदाबाद के बड़ौली गांव में एक युवक रिजवान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वह रात में मीट लेने निकला था और सुबह उसका शव मिला। मृतक कबाड़ का काम करता ...और पढ़ें

    Hero Image

    फरीदाबाद में युवक की चाकू से गोदकर हत्या। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद के बड़ौली गांव में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। युवक रात को मीट लेने के लिए घर से बाहर गया था। मृतक बड़ौली गांव में रहता था और यहां कबाड़ का काम करता था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रिजवान को रात में बड़ौली गांव के बलबीर चंदीला नाम के युवक के साथ देखा गया था। सुबह उसका शव गांव के बाहर पड़ा हुआ मिला। उसके शरीर पर चाकू लगने के निशान हैं। मृतक के परिजन बलबीर चंदीला पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं।

    सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को बादशाह खान नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।

    यह भी पढ़ें- गुरुग्राम में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति पर कुल्हाड़ी से किया हमला, मरा समझकर मौके पर छोड़कर हुए फरार

    पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी गांव से फरार हो चुका है। पुलिस की टीमें उसकी तलाश कर रही हैं।