फरीदाबाद में युवक की चाकू से गोदकर हत्या, आरोपी फरार; तलाश में जुटी पुलिस की टीमें

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद के बड़ौली गांव में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। युवक रात को मीट लेने के लिए घर से बाहर गया था। मृतक बड़ौली गांव में रहता था और यहां कबाड़ का काम करता था।

