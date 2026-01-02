गुरुग्राम में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति पर कुल्हाड़ी से किया हमला, मरा समझकर मौके पर छोड़कर हुए फरार 

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। प्रेम प्रसंग के चलते एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया और उसे मरा समझकर मौके पर छोड़कर भाग निकले। लोगों ने घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया। फरीदाबाद के एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। उसकी शिकायत पर गुरुग्राम पुलिस ने केस दर्ज कर पत्नी और उसके प्रेमी को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया।

इस मामले में 30 दिसंबर को आइएमटी मानेसर पुलिस को एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने की सूचना मिली थी। इस पर टीम जब मौके पर पहुंची तो पता चला कि व्यक्ति को फरीदाबाद के अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में मिले पीड़ित शिव शंकर ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि वह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के लतीफपुर के रहने वाले हैं।

वर्ष 2017 में हुई थी शादी उन्होंने बताया कि वह मानेसर में स्थित एक कंपनी में कार्यरत हैं और गांव खोह में पत्नी पूनम के साथ किराये पर रहते हैं। वर्ष 2012 में दोनों एक ही कंपनी में कार्य करते थे, जहां इनका परिचय बढ़ा और बाद में इन्होंने विवाह कर लिया। वर्ष 2017 में इनके एक बेटा भी हुआ।

इसको बाद में पता चला कि पूनम का इसकी कंपनी में कार्यरत मनखुश से संपर्क है। इस बात को लेकर इसके बीच आए दिन झगड़े होते थे। 30 दिसंबर को पूनम ने इसको झरना मंदिर दर्शन के बहाने बुलाया। जब मंदिर दर्शन के बाद पति-पत्नी वापस लौट रहे थे, तभी वीपीएस स्कूल के पास एक व्यक्ति ने स्कूटी को धक्का मार दिया, जिससे दोनों गिर पड़े।