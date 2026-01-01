दुष्कर्म पीड़िता का हाल जानने अस्पताल पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, दरिंदों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
फरीदाबाद में एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आरोपियों ने लिफ्ट देने के ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद में हुई शर्मनाक घटना को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह दुष्कर्म पीड़िता का हाल जानने और परिवार से मिलने अस्पताल में पहुंचें।
बता दें कि तीन दिन पूर्व कार में लिफ्ट देकर एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म और फिर रास्ते में फेंकने का मामला सामने आया था। राव नरेंद्र ने दुष्कर्म के मामले की निंदा की और पीड़िता का उपचार सरकार के खर्च पर करने एवं मामले को फास्ट ट्रेक कोर्ट में चलाकर जल्दी न्याय दिलवाने की मांग की।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के साथ जिलाध्यक्ष बलजीत कौशिक, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता योगेश ढींगड़ा व सुमित गौड़, विधायक रघुवीर तेवतिया, पूर्व विधायक नीरज शर्मा, विधानसभा चुनाव लड़े लखन सिंगला मौजूद थे।
50 से अधिक सीसीटीवी चेक करने पर हत्थे चढ़े आरोपी
सोमवार रात महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दोनों आरोपितों को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच 48 ने आठ किलोमीटर लंबे रूट और उसके आसपास की जगह 50 से अधिक सीसीटीवी खंगाले। जिसके बाद आरोपितों की गाड़ी का नंबर ट्रेस हो सका। फिर पुलिस ने दोनों आरोपितों को पकड़ लिया।
सामूहिक दुष्कर्म करने वाला एक आरोपित मूलरूप से मथुरा और दूसरा झांसी का रहने वाला है। अभी दोनों फरीदाबाद में ही रहते हैं। आरोपितों की वैन भी पुलिस ने बरामद कर ली है। पुलिस का कहना है कि आरोपितों की अभी पीड़िता से शिनाख्त करवाई जाएगी। इसके बाद ही उनके नाम उजागर किए जाएंगे। पीड़िता का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। सड़क पर गिरने के कारण उसके सिर में चोट लगी है।
परिजनों के अनुसार, पीड़िता के सिर में 12 टांके लगाए गए हैं। वहीं, आरोपितों को पुलिस ने कोर्ट में पेश करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शहर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों का लाइव लोकेशन सेक्टर-20 स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में रहता है। ऐसे में घटना के बाद सवाल उठता है कि पुलिस को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से भी घटना को लेकर जानकारी कैसे नहीं मिली।
कोतवाली थाना क्षेत्र के कल्याणपुरी इलाके में रहने वाली महिला ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि उसकी बहन का पति से झगड़ा चल रहा है। इसलिए वह पति से अलग मायके में रहती है। सोमवार शाम को उसकी बहन की घर में मां से कहासुनी हो गई। कहासुनी होने के बाद वह अपने दोस्त के यहां सेक्टर-23 चली गई। दोस्त के घर से निकलने में महिला को देर हो गई। महिला रात में ऑटो लेकर एनआइटी दो चौक तक पहुंची। फिर वहां से पैदल मेट्रो चौक तक आ गई।
इसके बाद मेट्रो चौक पर खड़े होकर कल्याणपुरी जाने के लिए आटो का इंतजार करने लगी। रात करीब 12 बजे वैन में सवार दो युवक महिला के पास आए। उन्होंने महिला से कहा कि वह उसको कल्याणपुरी चौक तक छोड़ देंगे। युवकों के कहने पर महिला वैन में बैठ गई।
यह भी पढ़ें- चलती कार में चीखती रही महिला, नोचते रहे दरिंदे; रात में तीन बजे आया कॉल... आपबीती सुन दहल उठा बहन का दिल
युवक वैन को कल्याणपुरी चौक ले जाने के बजाय गुरुग्राम रोड पर ले गए। इसके बाद दोनों ने पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपी उसको रातभर गाड़ी में घुमाते रहे। फिर सुबह तीन बजे एसजीएम नगर स्थित मुल्ला होटल के पास फेंककर चले गए। जिसके बाद पीड़िता ने अपनी बहन को फोन किया और पूरा घटनाक्रम बताया।
यह भी पढ़ें- दरिंदगी की सारी हदें पार… गैंगरेप के बाद घुमाते रहे दरिंदे, फिर चलती कार से फेंका; महिला के चेहरे पर आए 12 टांके
पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, सामूहिक दुष्कर्म के दोनों आरोपित गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब उनकी शिनाख्त करवाई जाएगी।
यह भी पढ़ें- फरीदाबाद में चलती कार में महिला से गैंगरेप करने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार, वारदात में इस्तेमाल वैन भी बरामद
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।