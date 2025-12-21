Aravalli की नई परिभाषा के खिलाफ चल रहा हस्ताक्षर अभियान, अब तक 40 हजार लोगों ने विरोध दर्ज कराया

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। अरावली (Aravalli) की नई परिभाषा को लेकर विरोध हो रहा है। सेव अरावली ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है। पदाधिकारियों के अनुसार, रविवार तक देशभर से 40 हजार लोगों ने विरोध दर्ज करा दिया है।

सोमवार तक यह संख्या 50 हजार तक पहुंचने की उम्मीद है। सोमवार को विरोधा स्वरूप ज्ञापन जिला उपायुक्त को दिया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में याचिका दायर करने की तैयारी की जा रही है। सेव अरावली ट्रस्ट के पदाधिकारी जितेंद्र भड़ाना ने बताया कि नए परिभाषा से अरावली पर्वतमाला के अधिकांश हिस्से नष्ट हो जाने का खतरा बढ़ गया है। इससे कई पर्यावरणीय खतरे पैदा हो जाएंगे। साफ हवा और प्रदूषण से मुक्ति के लिए अरावली आवश्यक है। इस निर्णय पर पुनर्विचार जरूरी है।