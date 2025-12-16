कटोरे जैसी बनावट दिल्ली को बनाती है गैस चैंबर, गाड़ियां ही नहीं भूगोल भी प्रदूषण की वजह; रिसर्च में खुलासा

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। ठंड बढ़ने के साथ ही दिल्ली की हवा भी जहरीली हो गई है। हालत ये है कि बिना मास्क के लोग घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं। स्माॅग की वजह से दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं बची, लेकिन दिल्ली का यह प्रदूषण सिर्फ स्थानीय स्रोतों से नहीं जुड़ा है।

दिल्ली की हवा को जहरीला करने में इसकी भौगालिक स्थितियां भी काफी हद तक जिम्मेदार है। पर्यावरणविदों के अनुसार दिल्ली का भूगोल प्रदूषण को कैद कर देता है, जिसकी वजह से दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी में बदल जाती है।

कटोरे जैसी है दिल्ली की भौगालिक स्थिति राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली इंडो-गंगा मैदान में स्थित है। हिमालय, अरावली पहाड़ियों तथा यमुना नदी के बीच यह एक बेसिन (कटोरे) जैसी आकृति बनाती है, जो प्रदूषकों को बाहर निकलने से रोकती है। थोड़ा सरल शब्दों में समझें तो दिल्ली की भौगोलिक संरचना एक कटोरे की तरह है। इसके चारों तरफ ऊंची- ऊंची संरचनाएं मौजूद हैं जबकि उत्तर में हिमालय, दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम में अरावली, पश्चिम में मालवा का पठार मौजूद है. जो तीन तरफ से दिल्ली की हवाओं को कैद कर देता है। ऐसे में प्रदूषित हवाएं दिल्ली के ऊपर ही मंडराती रहती हैं।

भूगोल ही है जिम्मेदार रीडिंग विश्वविद्यालय (यूनाइटेड किंगडम में स्थित एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक अनुसंधान विश्वविद्यालय) के शोधकर्ताओं अंकित भंडेकर और लारा विल्काक्स ने भी अपनी एक रिसर्च में दिल्ली के भूगोल को काफी हद तक वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया है।

उनकी रिसर्च के मुताबिक दिल्ली की प्रदूषित हवाएं अपने चारों तरफ मौजूद ऊंची संरचनाओं से टकराकर कैद हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये प्रदूषित हवाएं बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने में देरी करती हैं। तापमान और हवाओं की स्थिति भी है जिम्मेदार दिल्ली का भूगोल सर्दी के मौसम में और भी खतरनाक हो जाता है। जब सर्दियां आती हैं तो टेम्परेचर इनवर्जन (एक मौसमी घटना है जहां ऊंचाई के साथ तापमान सामान्य रूप से घटने के बजाय बढ़ने लगता है), जैसे कारक होते हैं।

इस स्थिति में सतह पर मौजूद ठंडी हवाओं के ऊपर गर्म हवाओं की परत चढ़ जाती है। यह एक तरह से चाय की केतली के ढक्कन की तरह काम करती हैं, जो प्रदूषित हवाओं को ऊपर उठने से रोकता है।

घट जाती है मिक्सिंग हाइट सर्दियों में हल्की हवाएं तापमान को जमीन के पास कैद कर लेती हैं। इसकी वजह से स्माग और गहरा हो जाता है। सर्दियों में इन गर्म और हल्की हवाओं की वजह से भारी और ठंडी हवाएं बहुत ऊंचाई तक नहीं जा पाती हैं।

सर्दियों में दिल्ली की मिक्सिंग हाइट घटकर मात्र कुछ सौ मीटर हो जाती हैं, जो गर्मियों में कम से कम एक किमी होती है। ज्ञात हो कि मिक्सिंग हाइट वह ऊंचाई होती है जहां पर प्रदूषण फैल सकता है। दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ दिल्ली का नहीं विशेषज्ञों के अनुसार ढलान वाली स्थिति में होने के कारण ही दिल्ली में पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक की धूल आ जाती है। पहाड़ों यानी हिमालय की ओर से जब उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती हैं तो वह एकदम साफ होती है।