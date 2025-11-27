आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल का तीसरा ठिकाना आया सामने, खोरी जमालपुर में लिया था किराये का मकान

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फतेहपुर तगा और धौज के बाद आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल का तीसरा ठिकाना खोरी जमालपुर गांव में सामने आया है। यहां कश्मीरी फलों व्यापार करने की बात कहकर किराये पर मकान लिया था। मुजम्मिल ने यह मकान गांव के पूर्व सरपंच जुम्मा से किराए पर लिया था। इस मकान पर मुजम्मिल डॉक्टर साइन के साथ कई बार आया भी था।

कहा था- कश्मीरी फलों का व्यापार करना चाहता हूं हालांकि जांच एजेंसी को इस मकान से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। मुजम्मिल अप्रैल से जुलाई के बीच इस मकान में आता जाता रहा । पूर्व सरपंच के अनुसार वह भी मुजम्मिल से अपने भतीजे के इलाज को लेकर मिले थे। उनके भतीजे को कैंसर हुआ था। जिसकी जुलाई में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पूर्व सरपंच से मुलाकात के दौरान मुजम्मिल ने कहा था कि वह कश्मीरी फलों का व्यापार करना चाहता है। वह कश्मीर से फल लाकर यहां पर बाजार में बेचेंगे।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले, एनआईए की टीम सोमवार रात आतंकी डॉ. मुजम्मिल को अल फलाह यूनिवर्सिटी लेकर आई थी। वह कई वर्षों से यहां रह रहा था। वह यूनिवर्सिटी में आतंकी गतिविधियां संचालित कर रहा था। जांच एजेंसियों की पूछताछ में लगातार नई जानकारियों सामने आ रही हैं।