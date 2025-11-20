Delhi Blast: 70 वीडियो और 11 सुसाइड बॉम्बर... 10 दिनों तक बंद कमरे में क्या कर रहा था उमर? आतंकी हमले की Inside Story

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किला के पास हुए आत्मघाती हमले की जांच एनआईए कर रही है। जांच के दौरान कई हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा कर रख दी है। सबसे खतरनाक तथ्य जो सामने आया वो है, 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल', जिसके तहत सिलसिलेवार धमाकों की साजिश रची गई और आत्मघाती हमलावर तैयार करने की कोशिश की गई।

एनआईए की जांच में धमाके से जुड़े आतंकियों के बारे में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कई से पूछताछ की जा रही है। जांच में सामने आया है कि कार में आत्मघाती हमला करने वाले आतंकवादी डॉक्टर उमर नबी ने फरीदाबाद में एक कमरा किराए पर लिया था और धमाके से पहले उसने खुद को उस कमरे में 10 दिन के लिए बंद कर रखा था।

10 दिनों तक कमरे से बाहर नहीं निकला आतंकी डॉक्टर उमर इन 10 दिनों के दौरान उसने युवाओं का ब्रेनवॉश करने के किए कई जहरीले वीडियो बनाए और रेडिकल युवाओं को भेजे। जांच में ये भी सामने आया है कि आतंकी उमर ने नूंह के हिदायत कॉलोनी में जो कमरा किराए पर लिया था, वो उस कमरे से बाहर ही नहीं निकता था। यहां तक कि उसने कमरे में ही मलमूत्र का त्याग किया और वहीं गंदगी फैलाता रहा। माना जा रहा है ऐसा उसने खुद को आत्मघाती हमलावर बनाने की ट्रेनिंग के लिए किया। जिससे कि उसका दिमाम सिर्फ टार्गेट पर फोकस रहे।

आतंकी उमर नबी ने 10 दिन में बनाए 70 वीडियो जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक, आतंकी उमर नबी ने 10 दिनों में 70 से भी ज्यादा जहरीले वीडियो रिकॉर्ड किए और 11 युवाओं को भेजे, जिनमें से 7 कश्मीर के हैं और सभी का अल-फलाह यूनिवर्सिटी से लिंक मिला है। बाकी 4 युवा उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल के रहने वाले हैं। अब जांच एजेंसियों के चिंता का विषय यह है कि कही ये 11 युवा आत्मघाती हमलावर न बन गए हों। जिनकी तलाश में एजेंसियां जुटी हैं।