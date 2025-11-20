अल फलाह में आतंक की जड़ें: आतंकी डॉ. मुजम्मिल ने कश्मीरी छात्रों को दिलाए 15 फर्जी सिम कार्ड, अब मरीज भी रडार पर

दीपक पांडेय, फरीदाबाद। देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी के सफेदपोश आतंकी डाॅक्टर अस्पताल में आने वाले जरूरतमंद लोगों को अपना हथियार बनाते थे। धौज मस्जिद के इमाम के इस्तियाक और सिरोह मस्जिद के इमाम इमामुद्दीन के बाद अब मोबाइल विक्रेता साबिर सामने आया है, जिसकी पहले आतंकी डाॅ. मुजम्मिल ने मदद की फिर उससे कश्मीरी छात्रों को सिम उपलब्ध करवाए। धौज की बिल्ला काॅलोनी में रहने वाले साबिर को एनआईए ने पूछताछ के लिए बुधवार देर रात हिरासत में लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कश्मीरी छात्रों के लिए 15 सिम भी लिए सूत्रों के अनुसार आठ महीने पहले साबिर अल फलाह अस्पताल में अपने परिवार के किसी सदस्य का इलाज कराने के लिए लेकर आया था। वहां पर मुजम्मिल और साबिर की पहली मुलाकात हुई। उस दौरान मुजम्मिल ने साबिर की काफी मदद की।

आतंकी डाॅक्टर से बातचीत के दौरान साबिर ने उसको बताया कि वह मोबाइल का काम करता है। इसके बाद से मुजम्मिल ने उसकी दुकान पर आना जाना शुरू कर दिया। सूत्रों के अनुसार उसी दुकान से आतंकी डाक्टर ने कश्मीरी छात्रों के लिए 15 सिम भी लिए।

मरीजों के भी डेटा खंगालने में जुटी जांच एजेंसी यह सभी सिम कश्मीर की अलग-अलग जगहों के दस्तावेज दिखाकर लिए। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी ने जिन दस्तावेजों से सिम कार्ड उपलब्ध कराए थे, वह भी जब्त कर लिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसी अस्पताल में आने वाले ऐसे मरीजों की कुंडली खंगाल रहे हैं। खासकर, वे मरीज जो मुजम्मिल की सिफारिश से अन्य डाॅक्टरों के पास गए थे।

पंजाब पुलिस ने भी छात्रों से की पूछताछ पंजाब पुलिस भी बृहस्पतिवार को छात्रों और स्टाफ से पूछताछ के लिए अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। टीम सुबह नौ बजे ही यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रवेश कर गई। पंजाब के पठानकोट से डाॅ. रईस अहमद को 15 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।