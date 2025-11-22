अल-फलाह में हुए एक बदलाव से आतंकियों के लिए खुले रास्ते! 2022 में डॉ. मुजम्मिल ने बदल दी थी व्यवस्था
फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में सुरक्षा व्यवस्था बदलने के बाद संदिग्ध गतिविधियों के आरोप लगे हैं। 2022 में एक्स-सर्विसमैन एजेंसी को हटाकर खास वर्ग के लोगों को नियुक्त किया गया। जांच एजेंसी ने पेन ड्राइव और बैग जब्त किए हैं, जिनमें संदिग्ध गतिविधियों से जुड़ी जानकारी होने की आशंका है। सुरक्षा में बदलाव और संदिग्धों को तरजीह देने के मामले की गहन जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। यूनिवर्सिटी के प्रवेश द्वार और परिसर में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी वर्ष 2021 तक एक्स-सर्विसमैन से जुड़ी एक सुरक्षा एजेंसी के पास थी। लेकिन 2022 की शुरुआत में यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने अचानक इस एजेंसी को हटाकर अपने स्तर पर ही एक खास वर्ग से जुड़े लोगों को नियुक्त करना शुरू कर दिया।
यूनिवर्सिटी से जुड़े सूत्रों के अनुसार 2022 से पहले सुरक्षा व्यवस्था के लिए हर वर्ष नियमों के अनुसार टेंडर जारी किए जाते थे। एक्स-सर्विसमैन एजेंसी के सुरक्षाकर्मियों के कामकाज को लेकर किसी तरह की शिकायत नहीं थी। हालांकि बाद के महीनों में डॉ. मुजम्मिल का हस्तक्षेप बढ़ने लगा।
मुजम्मिल के प्रभाव में आकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक्स-सर्विसमैन सुरक्षा एजेंसी को हटाकर उनकी पसंद के लोगों को सुरक्षा व्यवस्था में शामिल करना शुरू कर दिया। सूत्रों का दावा है कि इसका उद्देश्य कथित रूप से सफेदपोश आतंकियों का आवागमन आसान बनाना था, ताकि उनकी गतिविधियों और साजिशों की भनक किसी को न लग सके।
इस बीच जांच एजेंसियों ने कार्रवाई के दौरान डॉ. मुजम्मिल के कमरे के पास से एक पेन ड्राइव और एक बैग भी बरामद किया है। दोनों वस्तुओं को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है।
अधिकारियों का कहना है कि पेन ड्राइव और बैग में यूनिवर्सिटी में चल रही संदिग्ध गतिविधियों से जुड़ी अहम जानकारी हो सकती है, जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है।
जांच एजेंसियों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव और संदिग्ध व्यक्तियों को विशेष तरजीह दिए जाने के तथ्य बेहद गंभीर हैं। मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है और आवश्यक होने पर आगे कार्रवाई की जाएगी।
