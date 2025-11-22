NAAC के नोटिस पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने दिया जवाब, अभिभावकों ने कैंपस पहुंचकर उठाए कई सवाल

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रिडिटेशन काउंसिल (NAAC) की ओर से मिले नोटिस पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने सफाई दी है। यूनिवर्सिटी ने कहा कि उनकी वेबसाइट पर ए ग्रेड मान्यता दिखाई देने का कारण तकनीकी/डिजाइन एरर था। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने बताया कि वेबसाइट से यह जानकारी काफी पहले हटा दी गई थी, लेकिन एक डिजाइन त्रुटि के कारण यह फिर से दिखाई देने लगी। यूनिवर्सिटी ने इस गलती के लिए माफी मांगी है और इसे अनजाने में हुई चूक बताया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गौरतलब है कि NAAC ने विश्वविद्यालय को 15 दिन का नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि यूनिवर्सिटी की ए प्लस मान्यता 2018 में ही समाप्त हो चुकी है, इसके बावजूद यह जानकारी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जा रही थी, जिससे छात्रों और अभिभावकों के भ्रमित होने की आशंका थी। नैक ने इसे गंभीर मानते हुए स्पष्टिकरण मांगा था।