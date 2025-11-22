NAAC के नोटिस पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने दिया जवाब, अभिभावकों ने कैंपस पहुंचकर उठाए कई सवाल
अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने नैक के नोटिस पर सफाई दी है, जिसमें वेबसाइट पर गलत ग्रेडिंग दिखने की बात कही गई थी। अभिभावकों ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर सुरक्षा और पढ़ाई को लेकर चिंता जताई। उन्होंने प्रबंधन से बातचीत की और छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की मांग की। अभिभावकों ने ठोस कार्रवाई का आश्वासन मांगा और पत्रकार वार्ता करने की बात कही।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रिडिटेशन काउंसिल (NAAC) की ओर से मिले नोटिस पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने सफाई दी है। यूनिवर्सिटी ने कहा कि उनकी वेबसाइट पर ए ग्रेड मान्यता दिखाई देने का कारण तकनीकी/डिजाइन एरर था।
विश्वविद्यालय प्रबंधन ने बताया कि वेबसाइट से यह जानकारी काफी पहले हटा दी गई थी, लेकिन एक डिजाइन त्रुटि के कारण यह फिर से दिखाई देने लगी। यूनिवर्सिटी ने इस गलती के लिए माफी मांगी है और इसे अनजाने में हुई चूक बताया है।
गौरतलब है कि NAAC ने विश्वविद्यालय को 15 दिन का नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि यूनिवर्सिटी की ए प्लस मान्यता 2018 में ही समाप्त हो चुकी है, इसके बावजूद यह जानकारी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जा रही थी, जिससे छात्रों और अभिभावकों के भ्रमित होने की आशंका थी। नैक ने इसे गंभीर मानते हुए स्पष्टिकरण मांगा था।
यूनिवर्सिटी में अभिभावकों ने सुरक्षा और पढ़ाई को लेकर उठाए सवाल
शनिवार को अल-फलाह यूनिवर्सिटी परिसर में हाल ही में सामने आई संदिग्ध/आतंकी गतिविधियों की खबरों के बीच कई अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा और शैक्षणिक माहौल को लेकर चिंता जताते हुए कैंपस पहुंचे।
अभिभावकों ने विश्वविद्यालय प्रबंधन से विस्तृत बातचीत की और साफ कहा कि उनका मुख्य फोकस छात्रों की पढ़ाई-लिखाई की गुणवत्ता, सुरक्षा व्यवस्था और अनुशासनात्मक माहौल में सुधार पर है।
अभिभावकों ने बताया कि वे तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक यूनिवर्सिटी प्रबंधन इन मुद्दों पर ठोस कार्रवाई का भरोसा नहीं देता। उन्होंने कहा कि वे छात्रों के हितों से समझौता नहीं होने देंगे।
अभिभावकों ने आगे यह भी बताया कि प्रबंधन से बातचीत पूरी होते ही वे पत्रकार वार्ता करेंगे, जिसमें वे आगे की रणनीति, छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर खुलकर जानकारी साझा करेंगे।
यह भी पढ़ें- 5 लाख में खरीदी AK-47, डीप फ्रीजर में रखे विस्फोटक... दिल्ली ब्लास्ट को लेकर कई खुलासे
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।