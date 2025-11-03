नवंबर होता है सबसे ज्यादा प्रदूषण का महीना, 30 में से 25 दिन बेहद खराब रहती है हवा; बरतें सावधानी

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। प्रदूषण का स्तर वैसे तो अक्टूबर के मध्य से ही बढ़ रहा है, लेकिन नवंबर में ही सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। पिछले तीन साल के आंकड़े भी इसके गवाह है। ऐसे में इस महीने में सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत होगी। पिछले दो दिनों में एक्यूआई में राहत के बाद रविवार को फिर से प्रदूषण के स्तर में उछाल आ गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिन में एक्यूआई का स्तर 350 माइक्रोग्राम से ज्यादा दर्ज किया गया। अगर बारिश होती है तो इस महीने में प्रदूषण से राहत मिल सकती है, अन्यथा इस पूरे महीने में प्रदूषण का स्तर हर बार की तरह इस साल भी ज्यादा ही रहने के आसार हैं।

आकंड़ों को देखें तो यह साफ पता चला है कि हर साल नवंबर में सबसे ज्यादा दिनों तक प्रदूषण रहता है। 30 में से 25 दिन तो ऐसे होते हैं जब हवा की स्थिति खराब या बेहद खराब स्थिति में रहती है। बाकी 5 दिनों में भी ज्यादा राहत नहीं रहती। प्रदूषण का लेवल भी किसी भी साल के इसी महीने में ही सबसे ज्यादा दर्ज किया जाता है। इसके कई कारण हैं। ऐसे में जरूरत है तो एहतियात की।

2022 की स्थिति इस साल नवंबर में एक्यूआई का स्तर दो दिनों तक तो 400 से ऊपर यानी बेहद खराब स्थिति में रहा। इनमें एक दिन हाई लेवल 452 दर्ज किया गया। तीन दिन ऐसे रहे जब एक्यूआई रेड कैटेगरी में 400 के आसपास रहा। 20 दिन ऐसे थे जब एक्यूआई का स्तर 250 से 300 के बीच रहा। बाकी पांच दिन येलो कैटेगरी में एक्यूआई 150 से 200 के बीच रहा।

2023 की स्थिति इस साल में नवंबर के दो दिनों में तो एक्यूआई का स्तर 400 माइक्रोग्राम से भी ज्यादा रहा। यह अति गंभीर श्रेणी होती है। जबकि 20 दिन यह औसतन 350 से ज्यादा रहा। पांच दिन ऐसे बीते जब यह औरेंज कैटेगरी में रहा। इन पांच दिनों में एक्यूआई का स्तर 250 से 300 के बीच रहा। केवल तीन दिन ऐसे बीते जब एक्यूआई का स्तर 200 से नीचे यानी येलो कैटेगरी में रहा। मगर यह श्रेणी भी ज्यादा राहतकारी नहीं होती। ऐसे में ग्रीन कैटेगरी तो इस महीने में भूल ही जाइये।

2024 की स्थिति इस साल के नवंबर में प्रदूषण का सबसे ज्यादा स्तर 453 रहा। तीन दिन ऐसे रहे जब एक्यूआई का स्तर 400 से ऊपर दर्ज किया। 11 दिन ऐसे बीते जब यह रेड कैटेगरी में यानी औसतन 350 के आसपास रहा। बाकी 16 दिन ऐसे बीते जब यह औरेंज कैटेगरी में रहा। यानी इस साल नवंबर में एक भी दिन प्रदूषण का स्तर ग्रीन कैटेगरी तो दूर येलो कैटेगरी में भी नहीं आया।

ये हैं बड़ी वजह नवंबर में प्रदूषण का स्तर हर साल बढ़ने के पीछे कई कारण माने जाते हैं। इसी महीने में पराली ज्यादा जलाई जाती है। हालांकि बहादुरगढ़ के आसपास में पराली जलाने की घटनाएं नहीं मिलती। दूसरा, मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस महीने में हवा की गति मंद हो जाती है।