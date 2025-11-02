दिल्ली में प्रदूषण से घुट रहा दम, फिर भी नहीं लगे वाटर मिस्टिंग सिस्टम; आखिर क्यों है इतनी सुस्ती?

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी प्रदूषण की मार झेल रही है, लोगों का दम घुट रहा है। इसके बावजूद धूल प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए हो रहे उपायों में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) हर योजना को लेकर सुस्ती में दिख रहा है। एक ओर जहां एंटी स्माग गन व पानी का छिड़काव करने वाले सभी टैंकर अभी तक जमीन पर नहीं उतर सके हैं।

वहीं दूसरी ओर ऑटोमैटिक वाटर मिस्टिंग योजना को लेकर भी अधिकारी हीलाहवाली कर रहे हैं। ऑटोमैटिक वाटर मिस्टिंग सिस्टम स्ट्रीट लाइटों के खंभों पर लगाया जाएगा, जो पानी का छिड़काव करके धूल प्रदूषण को रोकेगा। प्रदूषण का दौर शुरू हो चुका है, पीडब्ल्यूडी आरकेपुरम में स्ट्रीट लाइटों पर यह व्यवस्था शुरू करने के लिए अभी टेंडर ही जारी कर रहा है।

इस योजना की प्रक्रिया का काम पूरा होने में ही अभी एक माह से अधिक समय लग सकता है। नवंबर बीत जाने के बाद ही वाटर मिस्टिंग योजना का लाभ मिलना शुरू होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इतनी सुस्ती क्यों है।

इस पूरी योजना पर 2.5 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। हालांकि पीडब्ल्यूडी ने इस योजना के तहत रानी झांसी रोड पर कुछ भाग में ऑटोमैटिक वाटर मिस्टिंग सिस्टम लगाया है। यहां, बता दें कि इस योजना के तहत नई दिल्ली नगर परिषद और दिल्ली विकास प्राधिकरण अपने-अपने क्षेत्र में सिस्टम लगा चुके हैं।