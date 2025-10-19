Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Metro Timing Change: मेट्रो की टाइमिंग बदली, तीन लाइनों पर कितने बजे से चलेंगी ट्रेनें?

    By Pardeep Bhardwaj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 01:34 PM (IST)

    दिल्ली मेट्रो ने टाइमिंग में बदलाव किया है। इस बदलाव में सुबह और शाम के समय ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई है और दीवाली के दिन अंतिम ट्रेन का समय रात 10 बजे का रहेगा। यात्रियों को नए टाइम टेबल के अनुसार यात्रा करने की सलाह दी गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दीवाली को लेकर तीन लाइनों पर रविवार को मेट्रो सेवाओं के समय में बदलाव किया है। आम तौर पर सुबह सात बजे से ट्रेनें शुरू होती हैं, वहां पर सुबह छह बजे से चलेंगी। डीएमआरसी के कॉरपोरेट कम्यूनिकेशनंस के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने बताया कि मेट्रो की पिंक, मेजेंटा और ग्रे लाइनों पर सेवाएं सुबह सात बजे से शुरू होती हैं, लेकिन रविवार को सुबह छह बजे से शुरू की जाएंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन तीन लाइनों के अलावा बाकी लाइनों पर टाइमिंग ज्यों की त्यों रहेगी। वहीं दीवाली के दिन 20 अक्टूबर को सामान्य दिनों के आखिरी समय तक मेट्रो नहीं चलेंगी। इसमें बदलाव किया गया है। सामान्य दिनों में सभी लाइनों पर रात 11 बजे आखिरी ट्रेन रवाना होती है।

    दीवाली के दिन अंतिम ट्रेन का समय रात 10 बजे का रहेगा। यानी जो सामान्य समय है, उससे एक घंटा पहले आखिरी ट्रेन रवाना होगी। उन्होंने बताया कि छोटी दीपावली पर खरीददारी को लेकर और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यह बदलाव किया गया है। दीपावली के दिन सुबह के समय में सेवाएं सामान्य रहेंगी।

    यह भी पढ़ें- दीपावली से पहले घर पहुंचने की होड़ में ओवरलोड हुईं दिल्ली की सड़कें, घंटों जाम में फंसे रहे लोग

    यह भी पढ़ें- दीपावली की भीड़ को देखते हुए दिल्ली मेट्रो का बड़ा फैसला- पिंक, मैजेंटा और ग्रे लाइनों का बदला टाइमटेबल

    यह भी पढ़ें- बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो रेल का काम होगा शुरू, दिल्ली तक सफर होगा आसान; केंद्रीय मंत्री ने किया एलान