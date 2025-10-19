Metro Timing Change: मेट्रो की टाइमिंग बदली, तीन लाइनों पर कितने बजे से चलेंगी ट्रेनें?

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दीवाली को लेकर तीन लाइनों पर रविवार को मेट्रो सेवाओं के समय में बदलाव किया है। आम तौर पर सुबह सात बजे से ट्रेनें शुरू होती हैं, वहां पर सुबह छह बजे से चलेंगी। डीएमआरसी के कॉरपोरेट कम्यूनिकेशनंस के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने बताया कि मेट्रो की पिंक, मेजेंटा और ग्रे लाइनों पर सेवाएं सुबह सात बजे से शुरू होती हैं, लेकिन रविवार को सुबह छह बजे से शुरू की जाएंगी।

इन तीन लाइनों के अलावा बाकी लाइनों पर टाइमिंग ज्यों की त्यों रहेगी। वहीं दीवाली के दिन 20 अक्टूबर को सामान्य दिनों के आखिरी समय तक मेट्रो नहीं चलेंगी। इसमें बदलाव किया गया है। सामान्य दिनों में सभी लाइनों पर रात 11 बजे आखिरी ट्रेन रवाना होती है।