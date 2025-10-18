दीपावली की भीड़ को देखते हुए दिल्ली मेट्रो का बड़ा फैसला- पिंक, मैजेंटा और ग्रे लाइनों का बदला टाइमटेबल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दीपावली पर घर से बाहर निकलकर खुशियों की खरीदारी करने वालों या यात्रा पर निकल रहे लोगों की सहूलियत को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने बड़ा एलान किया है। यह जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है। इसके तहत दीवाली की पूर्व संध्या पर पिंक, मैजेंटा और ग्रे लाइनों की मेट्रो सेवा की समय सारिणी में फेरबदल किया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने एक्स पोस्ट में जानकारी दी कि...

"दीवाली की पूर्व संध्या (19 अक्टूबर) को पिंक, मैजेंटा और ग्रे लाइनों पर मेट्रो सेवाएं, जो सामान्यतः रविवार को सुबह 7:00 बजे शुरू होती हैं, इस दिन सुबह 6:00 बजे से शुरू होंगी।

सोमवार (20 अक्टूबर) को दीवाली के अवसर पर अंतिम मेट्रो सेवा सभी लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों से रात 10:00 बजे शुरू होगी, जिसमें एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी शामिल है।

दीवाली के दिन बाकी समय में मेट्रो सेवाएं सभी लाइनों पर सामान्य समय पर पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार संचालित होंगी।"