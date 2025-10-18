दिल्ली-एनसीआर से बाहर जाने वाले रास्तों पर उमड़ी भीड़, यमुना एक्सप्रेसवे और जेवर टोल पर भयंकर ट्रैफिक जाम

राहगीरों का कहना है कि यह नजारा शनिवार सुबह से दिखने लगा था। ग्रेटर नोएडा की तरफ से अचानक बड़ी संख्या में वाहनों के पहुंचने से जेवर टोल पर जाम जैसी स्थिति बनने लगी थी। टोल पर उसकी क्षमता से अधिक वाहनों के उमड़ने से कतार लगने लगी। इस बीच सभी टोल बूथों पर गाड़ियों की कतारें बढ़ती दिखीं। कई लोगों ने जेवर टोल पर जाम के वीडियो और फोटो भी इंटरनेट मीडिया पर शेयर किए।

टोल प्रबंधन ने बताया कि कुछ वाहनों पर लगे फास्टैग में लो बेलैंस और ब्लैक लिस्ट होने की वजह से टोल नहीं कटने के चलते परेशानी आई। हालांकि टोल प्रबंधन ने दो पहिया की तीन लेन चार पहिया कि सभी 11 लेनों को सुबह से चालू कर रखा था। बैलेंस और ब्लैक लिस्ट फास्टैग वाले वाहनों से नगद टोल वसूली और कार्ड से पेमेंट कराने के लिए अलग से कर्मचारी तैनात किए गए थे। मगर 30 सेकेंड भी एक वाहन के रुकते ही पीछे वाहनों की कतार बढ़ना शुरू हो गई।