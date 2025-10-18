Language
    दिल्ली-एनसीआर से बाहर जाने वाले रास्तों पर उमड़ी भीड़, यमुना एक्सप्रेसवे और जेवर टोल पर भयंकर ट्रैफिक जाम

    By Jagran News Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 06:25 PM (IST)

    दिल्ली-एनसीआर से बाहर जाने वाले रास्तों पर भारी भीड़ के कारण यमुना एक्सप्रेसवे और जेवर टोल प्लाजा पर भयंकर ट्रैफिक जाम लग गया। सप्ताहांत के चलते शहर से बाहर जाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और उनकी यात्रा में देरी हुई।

    Hero Image

    जेवर टोल पर उमड़ रही भीड़। वीडियाे ग्रैब

    मनोज कुमार शर्मा, नोएडा (जेवर)। धनतेरस की शाम होते ही दिल्ली-एनसीआर से बाहर के क्षेत्राें को को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों पर लाखों लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। जेवर टोल पर तो गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। सबको इस त्योहार के समय में अपने घर पहुंचने की जल्दी थी। ऐसे में अचानक ही सड़कों पर भारी संख्या में गाड़ियों के रफ्तार भरने से ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त होने लगी। राहगीर जाम से जूझने लगे। हर बार त्योहारों में ऐसा नजारा देखने को मिलता है। फिर भी आधी-अधूरी तैयारी और जरा सी लापरवाही के चलते बड़ी संख्या में लोगों को परेशान होना पड़ता है।

    image

    दोपहिया वाहनों की भी लग गई लंबी कतार।

    दरअसल, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे और अन्य प्रमुख सड़कों पर लाखों लोग शनिवार को शाम ढलते ही और ऑफिस से छूटकर अपने घरों के लिए रवाना होने लगे। ऐसे में भीड़ तो उमड़नी ही थी। नोएडा से आगरा को जोड़ने वाले एक्सप्रेस-वे पर जेवर टोल प्लाजा पर भीषण जाम लग गया। इस वजह से दीवाली मनाने घर जा रहे लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। 

    दिल्ली एनसीआर से दीवाली मनाने परिवारों के साथ अपने गांव और पैतृक शहरों को निकले लोगों के वाहनों के बढ़ते दबाव से यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान लोगों के टोल पार करने में पांच से दस मिनट तक का इंतजार करना पड़ा।

    टोल प्रबंधन ने दीवाली पर वाहनों के बढ़ने वाले दबाव की आशंका को देखते हुए ग्रेटर नोएडा से आगरा की तरफ जाने वाली दो पहिया और चार पहिया वाहनों की सभी लेन सुबह से ही चालू कर रखी थी लेकिन शनिवार सुबह और शाम को वाहनों की लंबी कतारे लगी रहीं।

    दीवाली, गोवर्धन पूजा व भाई दूज का त्योहार मनाने के लिए दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम सहित एनसीआर से लोग बड़ी संख्या में शनिवार सुबह से ही यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते अपने घरों के लिए निकलना शुरू हो गए। लगातार पहुंच रहे वाहनों की वजह से टोल बूथों पर वाहनों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई।

    राहगीरों का कहना है कि यह नजारा शनिवार सुबह से दिखने लगा था। ग्रेटर नोएडा की तरफ से अचानक बड़ी संख्या में वाहनों के पहुंचने से जेवर टोल पर जाम जैसी स्थिति बनने लगी थी।  टोल पर उसकी क्षमता से अधिक वाहनों के उमड़ने से कतार लगने लगी। इस बीच सभी टोल बूथों पर गाड़ियों की कतारें बढ़ती दिखीं। कई लोगों ने जेवर टोल पर जाम के वीडियो और फोटो भी इंटरनेट मीडिया पर शेयर किए।

    टोल प्रबंधन ने बताया कि कुछ वाहनों पर लगे फास्टैग में लो बेलैंस और ब्लैक लिस्ट होने की वजह से टोल नहीं कटने के चलते परेशानी आई। हालांकि टोल प्रबंधन ने दो पहिया की तीन लेन चार पहिया कि सभी 11 लेनों को सुबह से चालू कर रखा था। बैलेंस और ब्लैक लिस्ट फास्टैग वाले वाहनों से नगद टोल वसूली और कार्ड से पेमेंट कराने के लिए अलग से कर्मचारी तैनात किए गए थे। मगर 30 सेकेंड भी एक वाहन के रुकते ही पीछे वाहनों की कतार बढ़ना शुरू हो गई।

    सुबह छह बजे से 10 बजे तक और शाम को तीन बजे से लगातार वाहनों की कतारे लगी रहीं। इस दौरान यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते सफर करने वालों को पांच से 10 मिनट का इंतजार करना पड़ा।


    बड़ी संख्या में लोग परिवारों के साथ शनिवार सुबह से ही यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते दीपावली का त्योहार मनाने अपने घरों को जा रहे थे, जिसकी वजह से टोल पर वहानों की कतारें दिख रही थीं। हालांकि वाहनों को तेजी से टोल पार कराने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी भी तैनात किए गए थे। लेकिन टोल फ्री के मेसैज, लो बैलेंस और ब्लैक लिस्ट फास्टैग की वजह से कुछ परेशानियां रहीं।

    -जेके शर्मा, वरिष्ठ टोल प्रबंधक

