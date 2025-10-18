धनतेरस पर धनवर्षा: ग्रेटर नोएडा में बिकीं 5200 गाड़ियां, '500 करोड़ के कारोबार से बाजार हुआ गुलजार'
धनतेरस पर ग्रेटर नोएडा के ऑटोमोबाइल बाजार में जबरदस्त उछाल आया। लगभग 5200 गाड़ियां बिकीं, जिससे 500 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इस भारी बिक्री से बाजार में उत्साह का माहौल है और व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। ग्राहकों ने भी जमकर खरीदारी की।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। धनतेरस के पावन पर्व पर बाजारों में खूब धनवर्षा हुई। शनिवार को धनतेरस पर बाजार खरीदारों से गुलजार रहे। विशेष रूप से ऑटोमोबाइल सेक्टर ने टाॅप गियर में दौड़ लगाई और 5200 से अधिक गाड़ियों की डिलीवरी दी गई। इसमें 3662 दो पहिया वाहन और 1562 चार पहिया वाहन शामिल हैं।
महिंद्रा एंड महिंद्रा के जनरल मैनेजर संतोख सिंह ने बताया कि जीएसटी रिफाॅर्म और आकर्षक ऑफर खरीदारों को खूब भाया। इस वजह से धनतेरस और आगामी त्योहारी सीजन में वाहनों की बिक्री ने नए आयाम गढ़े हैं। उनके अनुसार अगले तीन-चार दिनों में दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज पर रोजाना 150 से 200 गाड़ियों की बुकिंग हो चुकी हैं, जिनकी डिलीवरी खरीदारों को सुनिश्चित की जाएगी।
ग्रेटर नोएडा के प्रमुख ऑटो शोरूम जैसे महिंद्रा, हीरो, होंडा, टाटा और मारुति में सुबह से ही वाहनों की डिलीवरी लेने वाले खरीदारों की लंबी कतारें लगी रहीं। जीएसटी में छूट और कैश बैक आफर के चलते महिंद्रा एक्सयूवी 300, स्काॅर्पियों-एन और थार के प्रति लोगों की खासी दीवानगी दिखी।
इसी तरह दो पहिया वाहनों में स्कूटी और बाइक की डिमांड सबसे अधिक रही। जीएसटी में कटौती से सस्ते हुए वाहनों ने ग्रामीण और शहरी खरीदारों को आकर्षित किया।
इसके अलावा, सोने-चांदी के बाजार भी चमके। राधा गोविंद ज्वैलर्स संचालक संजय वर्मा ने बताया कि धनतेरस पर सिक्कों और चेन की डिमांड रिकाॅर्ड रही।
यूपी युवा व्यापार मंडल के चेयरमैन नवनीत गुप्ता ने बताया कि ग्रेटर नोएडा में त्योहारी खरीदारी से 500 करोड़ का कारोबार हुआ। दीपावली की रौनक ने बाजार को नई चमक दी है।
मिट्टी के दीये और लक्ष्मी गणेश मूर्ति की मांग बढ़ी
डेल्टा दो सेक्टर के आरडब्ल्यूए महासचिव आलोक नागर ने बताया कि इस बार पर्यावरण अनुकूल मिट्टी की मूर्तियों को सेक्टर के लाेग काफी पसंद कर रहे हैं। लोग इन्हें घर लाकर विसर्जन के बाद पेड़ लगाने का संकल्प ले रहे हैं।
वहीं, तुगलपुर मार्केट के व्यापारी मनोज प्रजापति ने बताया कि मिट्टी के दीयों की चमकदार रेंज ने खरीदारों को आकर्षित किया है। सुबह से ही लोग दीये खरीदने आने लगे। पिछले साल के मुकाबले इस बार मूर्तियों के दामों में 30 से 40 रुपये का इजाफा हुआ है।
