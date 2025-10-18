नोएडा में IPS शिवांशु राजपूत पर पत्नी ने दर्ज कराई 41 पन्नों की FIR, सास-ससुर समेत सात पर नामजद आरोप

डिजिटल डेस्क, नोएडा। कर्नाटक कैडर के 2019 बैच के आईपीएस शिवांशु राजपूत के खिलाफ उनकी पत्नी डॉ. कृति सिंह ने 41 पन्नों की एफआईआर दर्ज कराई है। नोएडा के सेक्टर-126 थाना में दर्ज कराए गए मुकदमे में कृति ने आईपीएस अधिकारी समेत पति, सास, ससुर, देवर, देवरानी समेत सात लोगों का नाम लिखवाया है। कानपुर के रहने वाले शिवांशु राजपूत पर उनकी पत्नी ने शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है।

सेक्टर-126 थाना क्षेत्र के जेपी विशटाउन सोसायती की निवासी डाॅ. कृति सिंह ने अपने आइपीएस पति शिवांशू राजपूत सहित सात व्यक्तियों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़िता ने इस संबंध में सेक्टर 126 थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।