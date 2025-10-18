नोएडा में IPS शिवांशु राजपूत पर पत्नी ने दर्ज कराई 41 पन्नों की FIR, सास-ससुर समेत सात पर नामजद आरोप
नोएडा में IPS शिवांशु राजपूत की पत्नी ने 41 पन्नों की FIR दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने सास-ससुर समेत सात लोगों पर मारपीट और दहेज उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस आरोपों की जांच कर रही है और सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
डिजिटल डेस्क, नोएडा। कर्नाटक कैडर के 2019 बैच के आईपीएस शिवांशु राजपूत के खिलाफ उनकी पत्नी डॉ. कृति सिंह ने 41 पन्नों की एफआईआर दर्ज कराई है। नोएडा के सेक्टर-126 थाना में दर्ज कराए गए मुकदमे में कृति ने आईपीएस अधिकारी समेत पति, सास, ससुर, देवर, देवरानी समेत सात लोगों का नाम लिखवाया है। कानपुर के रहने वाले शिवांशु राजपूत पर उनकी पत्नी ने शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है।
सेक्टर-126 थाना क्षेत्र के जेपी विशटाउन सोसायती की निवासी डाॅ. कृति सिंह ने अपने आइपीएस पति शिवांशू राजपूत सहित सात व्यक्तियों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़िता ने इस संबंध में सेक्टर 126 थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।
डाॅ. कृति की शादी दिसंबर 2021 में बेंगलुरू के न्यू केपीडब्ल्यूडी अपार्टमेंट निवासी आइपीएस शिवांशू से हुई थी। आरोप है शादी के बाद से ही पति ने उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। कृति ने सितंबर 2023 में एक बेटे को जन्म दिया। जिसके बाद सास-ससुर और अन्य परिजन भी परेशान करने लगे। पति के अन्य महिलाओं से संबंध होने की बात का विरोध करने पर उन्हें छोड़ने की धमकी दी जाती थी। थाना प्रभारी भूपेंद्र कुमार ने बताया आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
