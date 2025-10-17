ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार बुलेरो पलटी, काफी दूर तक घसीटती गई और बाल-बाल बचे छात्र-छात्राएं

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में एक बुलेरो कार के पलटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो पांच दिन पुराना बताया जा रहा है।

नॉलेज पार्क में एक कॉलेज के बाहर रोड पर तेज रफ्तार बुलेरा अचानक पलट गई और काफी दूर तक घसीटती चली गई। पुलिस का कहना है कि घटना पुरानी है। किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। वीडियो में एक तेज रफ्तार बुलेरो कार दौड़ती नजर आ रही है। तभी बाइक के पास आकर चालक ने कट मारा। जिसके बाद कार अनियंत्रित होकर पलट गई। पलटने के बाद कार काफी दूर तक घसीटती चली गई।