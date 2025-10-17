Language
    ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार बुलेरो पलटी, काफी दूर तक घसीटती गई और बाल-बाल बचे छात्र-छात्राएं

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 07:31 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क इलाके में एक तेज रफ्तार बुलेरो कार पलटने का वीडियो वायरल हो रहा है। पांच दिन पहले कॉलेज के पास हुई इस घटना में कार एक बाइक को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, हालांकि आसपास चल रहे छात्र बाल-बाल बचे। पुलिस के अनुसार, उन्हें इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में एक बुलेरो कार के पलटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो पांच दिन पुराना बताया जा रहा है।

    नॉलेज पार्क में एक कॉलेज के बाहर रोड पर तेज रफ्तार बुलेरा अचानक पलट गई और काफी दूर तक घसीटती चली गई। पुलिस का कहना है कि घटना पुरानी है। किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। वीडियो में एक तेज रफ्तार बुलेरो कार दौड़ती नजर आ रही है। तभी बाइक के पास आकर चालक ने कट मारा। जिसके बाद कार अनियंत्रित होकर पलट गई। पलटने के बाद कार काफी दूर तक घसीटती चली गई।

    इस दौरान आसपास काफी छात्र-छात्राएं पैदल जा रहे थे। जो कार की चपेट में आने से बाल-बाल बच गए। घटना कॉलेज के सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने कार सवार युवकों को बाहर निकाला।

    नॉलेज पार्क कोतवाली प्रभारी का कहना है कि जांच में पता चला है कि वीडियो पांच दिन पुरानी है। किसी तरह की शिकायत नहीं मिली है। घटना में किसी के घायल होने की भी सूचना नहीं है। बाइक को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ था।