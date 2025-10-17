यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती बस में लगी आग, 50 यात्रियों ने कूदकर बचाई जान

संवाद सहयोग, दनकौर (गौतमबुद्धनगर)। ग्रेटर नोएडा (गौतमबुध नगर) में दनकौर कोतवाली क्षेत्र में स्थित यमुना एक्सप्रेसवे पर बृहस्पतिवार रात एक चलती बस में आग लग गई। बताया जाता है कि पटाखे की वजह से बस की छत पर रखे सामान में अचानक भीषण आग लग गई। चालक ने जब आग को देखा तो बस को एक्सप्रेसवे पर ही रोक दिया। पुलिस का कहना है कि कोई जनहानि नही हुई है।



मिली जानकारी अनुसार, एक प्राइवेट बस पंजाब के लुधियाना से आगरा के लिए जा रही थी। जिसमें करीब 50 सवारियां बैठी हुई थीं। बताया जाता है कि जब बस ग्रेटर नोएडा से यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते आगरा की तरफ जा रही थी। उसी दौरान बस की छत पर रखे सामान में भीषण आग लग गई। जिसकी जानकारी चालक को हुई तो उसने बस अचानक एक्सप्रेसवे पर ही रोक दिया।