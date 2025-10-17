यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती बस में लगी आग, 50 यात्रियों ने कूदकर बचाई जान
गौतमबुद्धनगर के दनकौर में यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती बस में आग लग गई। लुधियाना से आगरा जा रही बस में लगभग 50 यात्री थे। बस की छत पर रखे सामान में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए। दनकौर पुलिस के अनुसार, घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।
संवाद सहयोग, दनकौर (गौतमबुद्धनगर)। ग्रेटर नोएडा (गौतमबुध नगर) में दनकौर कोतवाली क्षेत्र में स्थित यमुना एक्सप्रेसवे पर बृहस्पतिवार रात एक चलती बस में आग लग गई। बताया जाता है कि पटाखे की वजह से बस की छत पर रखे सामान में अचानक भीषण आग लग गई। चालक ने जब आग को देखा तो बस को एक्सप्रेसवे पर ही रोक दिया। पुलिस का कहना है कि कोई जनहानि नही हुई है।
मिली जानकारी अनुसार, एक प्राइवेट बस पंजाब के लुधियाना से आगरा के लिए जा रही थी। जिसमें करीब 50 सवारियां बैठी हुई थीं। बताया जाता है कि जब बस ग्रेटर नोएडा से यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते आगरा की तरफ जा रही थी। उसी दौरान बस की छत पर रखे सामान में भीषण आग लग गई। जिसकी जानकारी चालक को हुई तो उसने बस अचानक एक्सप्रेसवे पर ही रोक दिया।
वहीं, इस दौरान बस के अंदर बैठी सवारियों में हड़कंप मच गया। सभी सवारी निकलकर बाहर आ गईं। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
यह भी पढ़ें- Greater Noida Fire: ग्रेटर नोएडा में फैक्ट्री के बेसमेंट में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां
दनकौर पुलिस का कहना है कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। बल्कि छत पर जो सामान रखा था वह जल गया है। दनकौर कोतवाली प्रभारी मुनेंद्र सिंह का कहना है कि आग लगने का कारण स्पष्ट नही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।