Greater Noida Fire: ग्रेटर नोएडा में फैक्ट्री के बेसमेंट में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां
ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक तीन क्षेत्र में एक फैक्ट्री के बेसमेंट में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, फैक्ट्री में कोई फंसा नहीं है। आशंका है कि आग शॉर्ट-सर्किट से लगी। टीम जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में थाना इकोटेक तीन क्षेत्र के अंतर्गत एक फैक्ट्री के बेसमेंट में आग लग गई। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू जुटी हैं।
शुरुआती जानकारी के अनुसार, फैक्ट्री के अंदर कोई भी व्यक्ति फंसा हुआ नहीं है। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट-सर्किट से लगी है। फिलहाल टीम मौके पर है। जांच में बाद ही आग लगने की सही वजह पता लग सकेगी।
