दीपावली से पहले घर पहुंचने की होड़ में ओवरलोड हुईं दिल्ली की सड़कें, घंटों जाम में फंसे रहे लोग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दीपावली की छुट्टियों से पहले ही दिल्ली की सड़को पर वाहनों का भारी जाम लग गया। त्योहारी उल्लास के बीच शुक्रवार को लोग भारी परेशानी का सामना करते हुए अपने घर पहुंचे। दीपावली से एक दिन पहले दफ्तर पहुंचे लोगों ने उपहारों का आदान- प्रदान करने के बाद दोपहर से ही घर लौटना शुरू कर दिया। जिसके बाद सड़कों और मेट्रों स्टेशन पर ऐसा जाम लगा कि लोग घंटों तक तिल- तिल चलने को मजबूर हो गए।



शुक्रवार दोपहर को ऐसा लगा मानो पूरा शहर एक साथ सड़क पर उतर आया है। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली की सड़कों पर कई किलोमीटर वाहनों का लंबा जाम लग गया। शाम ढलते ही स्थिति बहुत भयावह हो गई।

दिल्ली इंडिया गेट, आईटीओ, अक्षरधाम, दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट और भारत मंडपम सहित अन्य प्रमुख मार्गों पर यातायात पूरी तरह ठहर गया। जिसका सीधा असर दिल्ली मेट्रो पर पड़ा। जाम से बचने के लिए जैसे ही यात्रियों ने मेट्रो की ओर रुख किया।