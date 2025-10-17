Language
    दीपावली और छठ में घर जाने के लिए न हों परेशान, रेलवे लाया है मुजफ्फरपुर और राजेंद्र नगर स्पेशल ट्रेन का समाधान

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 07:23 PM (IST)

    दीपावली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने नई दिल्ली से मुजफ्फरपुर और आनंद विहार टर्मिनल से राजेंद्र नगर के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों में सिर्फ वातानुकूलित कोच होंगे। ये ट्रेनें अक्टूबर और नवंबर महीने में कुछ निश्चित तारीखों पर चलेंगी और इनका कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव होगा, जिससे यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी होगी।

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दीपावली व छठ पूजा की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मुजफ्फरपुर और आनंद विहार टर्मिनल से राजेंद्र नगर के लिए त्योहार विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। दोनों ट्रेनों में सिर्फ वातानुकूलित श्रेणी के कोच लगेंगे।

    नई दिल्ली-मुजफ्फरनगर विशेष (04058/04057)

    नई दिल्ली से 04058 नंबर की त्योहार विशेष ट्रेन 18, 19, 22 व 23 अक्टूबर को दोपहर डेढ़ बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर दो बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी।

    वापसी में 04057 नंबर की यह विशेष ट्रेन 19,20, 23 व24 अक्टूबर को अपराह्न साढ़े तीन बजे मुजफ्फरपुर से चलकर अगले दिन शाम 4.50 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।

    इस ट्रेन का ठहराव गाजियाबाद, अलीगढ़, टुंडला, कानपुर सेंट्रल, उन्नाव, ऐशबाग, बादशाहनगर, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया सदर, सीवान, छपरा, सोनपुर व हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर होगा।

    राजेंद्रनगर टर्मिनल-आनंद विहार टर्मिनल विशेष (02309/02310)

    राजेंद्र नगर टर्मिनल से 02309 नंबर की विशेष ट्रेन 20 अक्टूबर से 14 नवंबर तक रात 11.05 बजे चलकर अगले दिन शाम चार बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी।

    वापसी में 02310 नंबर की विशेष ट्रेन 21 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आनंद विहार टर्मिनल से शाम साढ़े सात बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 10 बजे राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुंचेगी।

    रास्ते में इसका ठहराव पटना, दानापुर, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज और गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर होगा।

