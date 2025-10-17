Language
    दिल्ली से मुजफ्फरपुर के लिए चलेगी त्योहार स्पेशल ट्रेन, कई महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर होगा स्टाॅपेज

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 05:22 PM (IST)

    दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने नई दिल्ली से मुजफ्फरपुर के लिए एक विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन 18 से 24 अक्टूबर तक चलेगी, जो दोनों शहरों के बीच चार फेरे लगाएगी। ट्रेन गाजियाबाद, कानपुर और गोरखपुर जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकेगी।

    दिल्ली से मुजफ्फरपुर के लिए त्योहार स्पेशल ट्रेन।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दीपावली व छठ पूजा की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मुजफ्फरपुर के लिए त्योहार विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। दोनों तरफ से इस विशेष ट्रेन के चार-चार फेरे लगेंगे। इसमें सिर्फ वातानुकूलित श्रेणी के कोच लगेंगे।

    नई दिल्ली से 04058 नंबर की त्योहार विशेष ट्रेन 18, 19, 22 व 23 अक्टूबर को दोपहर डेढ़ बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर दो बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी।

    वापसी में 04057 नंबर की यह विशेष ट्रेन 19,20, 23 व24 अक्टूबर को अपराह्न साढ़े तीन बजे मुजफ्फरपुर से चलकर अगले दिन शाम 4:50 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।

    इस ट्रेन का ठहराव गाजियाबाद, अलीगढ़, टुंडला, कानपुर सेंट्रल, उन्नाव, ऐशबाग, बादशाहनगर, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया सदर, सीवान, छपरा, सोनपुर व हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर होगा।

