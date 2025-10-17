दिवाली पर लखनऊ-दिल्ली जाना आसान, यूपी के इस जिले से 18 से 30 अक्टूबर तक चलेंगी अतिरिक्त बसें

जागरण संवाददाता, रायबरेली। त्योहारों के मद्देनज़र यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने विशेष तैयारी की है। लखनऊ मंडल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नौ डिपो की कुल 1050 बसों में से 950 बसों को संचालन के लिए अलर्ट पर रखा गया है।



रायबरेली डिपो की कुल 176 बसों में से 158 बसों को संचालन हेतु अलर्ट पर रखा गया है, जो त्योहार के दौरान यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करेंगी। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि दीपावली, भाई दूज और छठ पूजा जैसे प्रमुख त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।

रायबरेली से लखनऊ के बीच यात्रियों की भारी आवाजाही को ध्यान में रखते हुए 20 अतिरिक्त बसें संचालित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, रायबरेली से दिल्ली तक जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए 10 विशेष बसें 18 से 30 अक्टूबर तक चलाई जाएंगी। क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि रायबरेली डिपो के 176 बसों में 158 , चारबाग डिपो के 133 बसों में 120, अवध डिपो के 104 में 94 बस, कैसर बाग डिपो निगम में 172 में 155 बस,कैसरबाग अनुबंधित डिपो के 134 में 121 बस ,हैदरगढ़ डिपो के 117 में 105 बस, उपनगरी डिपो के 11 बसों में 10 बस,बाराबंकी डिपो के 119 में 107 बस,आलमबाग डिपो के 89 में 80 बसों का त्योहार लेकर आवंटित किया गया है।