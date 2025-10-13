बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो रेल का काम होगा शुरू, दिल्ली तक सफर होगा आसान; केंद्रीय मंत्री ने किया एलान
केंद्रीय मंत्री ने बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो रेल परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। इस परियोजना से दिल्ली तक का सफर आसान हो जाएगा और क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। बल्लभगढ़ और पलवल के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित होगी, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी और समय की बचत होगी। सरकार परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
जागरण संवाददाता, पलवल। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने रविवार को हथीन नगर पालिका में लगभग 12 करोड़ 21 लाख रुपये की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यक्रम निर्माण से क्षेत्र के लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह विकास कार्य जनभागीदारी और पारदर्शिता की मिसाल हैं।
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने 11 वर्षों में नई-नई योजनाएं लाकर और अपने संकल्पों को पूरा कर प्रदेश की जनता को खुशहाल करने का काम किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का ध्येय अंत्योदय का उत्थान करना है।
उन्होंने कहा कि बहुत जल्द बल्लभगढ़ से पलवल तक भी मेट्रो रेल का काम भी शुरू होने वाला है, जिससे पलवल के लोगों को सफर में सुविधा मिलेगी। इससे पलवल के यात्रियों का दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद आना-जाना आसान हो जाएगा।
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री ने जिन विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया, उनमें नगर पालिका हथीन में विभिन्न स्थानों की मुख्य सडक़ों पर पोल सहित नई एलईडी लाइटें लगवाने, विभिन्न स्थानों पर खंभों पर तिरंगा एलईडी लाइटों की स्थापना, एमसी हथीन के वार्ड दस में सामुदायिक केंद्र का निर्माण, वार्ड नंबर 12 में गुलाब शाह चौक से बस स्टैंड तक आरएमसी रोड का निर्माण, वार्ड पांच में पुस्तकालय का निर्माण, शमशान घाट से गोच्छी ड्रेन एमसी हथीन तक आरएमसी रोड रास्ता का निर्माण, वार्ड 12 में सडक़ और नाली का निर्माण व वार्ड 12 गुलाब शाह चौक से बस स्टैंड तक नाली का निर्माण, नगर पालिका हथीन में विभिन्न चौपालों में मौजूदा कार्यों की मरम्मत आदि शामिल हैं।
इस अवसर पर पूर्व विधायक प्रवीण डागर, पूर्व मंत्री हर्ष कुमार, पूर्व विधायक केहर सिंह रावत, नगर परिषद पलवल के चेयरमैन यशपाल, एसडीएम बलिना, हथीन नगर पालिका की चेयरपर्सन रेनू लता आदि मौजूद रहे।
