स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। कोनकाकाफ फुटबॉल इतिहास में एक बेहतरीन पल देखने को मिला। कुराकाओ के छोटे कैरेबियाई द्वीप फीफा वर्ल्‍ड कप में क्‍वालीफाई करने वाला सबसे छोटा देश बना। कुराकाओ की कुल आबादी 1,56,000 है। कुराकाओ ने मंगलवार को जमैका के खिलाफ किंग्‍सटन में 0-0 से ड्रॉ खेला और अमेरिका, कनाडा व मैक्सिको में 2026 फाइनल्‍स के लिए जगह सुरक्षित की। यह नतीजा कुराकाओ के पक्ष में कड़ी मेहनत के बाद आया। जमैका ने अधिकांश समय मैच में दबदबा बनाया और दूसरी हाफ में तीन बार गोल करने के अवसर बनाए। आखिरी मिनट में तो पेनाल्‍टी का मौका भी चला गया।

दरअसल, जेरेमी एंटोनीस ने बॉक्‍स के अंदर डुजुआन रिचर्ड्स को गिरा दिया था, जिसके लिए सेल्‍वाडोरान के रेफरी इवान बार्टन ने पेनाल्‍टी का इशारा भी कर दिया था, लेकिन वीएआर ने इस फैसले को बदल दिया, जिसके दम पर कुराकाओ अपना सपना पूरा कर सका।

ब्‍ल्‍यू वेव का कमाल कुराकाओ को नीदरलैंड्स के रणनीतिकार डिक एडवोकाट ने कोचिंग दी थी। हालांकि, पारिवारिक आपातकालीन स्थिति के चलते वो मैच में शामिल नहीं हुए थे। कुराकाओ, जिसे ब्‍ल्‍यू वेव भी कहा जाता है, वो जमैका से एक अंक आगे था।

उसके 6 मैचों में 12 अंक थे। कुराकाओ वर्ल्‍ड कप में पहुंचने वाला सबसे छोटा देश बना और उसने आईसलैंड (2018 में 3,50,000 आबादी) को पीछे छोड़ा। यह कीर्तिमान पहले एडिशन में संभव हो पाया, जिसमें 48 टीमें नजर आएंगी।

हैती ने भी खत्‍म किया सूखा वैसे, मंगलवार को एक और बड़ा कारनामा हुआ। हैती, जिसे राजनीतिक अशांति के चलते अपने घरेलू मैच कुराकाओ में खेलने के लिए बाध्‍य होना पड़ा, उसने 1974 के बाद पहली बार वर्ल्‍ड कप के लिए क्‍वालीफाई किया। हैती ने निकारागुवा को 2-0 से मात देकर यह कारनामा किया।

लुशियस डॉन डीडसन और रुबेन प्रोविडेंस के गोल की बदौलत हैती ने निकारागुवा को मात देने में सफलता प्राप्‍त की। वहीं, होंडुरस और कोस्‍टा रिका के बीच मुकाबला गोलरहित ड्रॉ रहा, जिससे हैती ग्रुप सी में 11 अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंच गया।