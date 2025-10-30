‘फिट रहा तो खेलूंगा अगला FIFA World Cup…’, Lionel Messi ने अपने बयान से फैंस को किया खुश
Lionel Messi: अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने 2026 फीफा विश्व कप में खेलने की इच्छा जताई है। उनका लक्ष्य अपनी टीम को खिताब बचाने में मदद करना है। मेसी ने कहा कि वह टूर्नामेंट में भाग लेने से पहले अपने शरीर की स्थिति का आकलन करेंगे और यह देखेंगे कि क्या वह 100 प्रतिशत तैयार हैं। वह विश्व कप में खेलने और चैंपियन के रूप में खिताब बचाने के अवसर को लेकर बहुत उत्साहित हैं।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Lionel Messi: अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबालर लियोन मेसी ने 2026 फीफा विश्व कप में खेलने की उम्मीद जताई है। मेसी का लक्ष्य है कि वह अगले साल अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा की मेजबानी में होने वाले टूर्नामेंट में अपनी टीम को खिताब बचाने में मदद कर सकें।
हालांकि, उम्र और फिटनेस को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मेसी ने 2004 में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने उसी साल अक्टूबर में मात्र 17 वर्ष की उम्र में बार्सिलोना के लिए ला लीगा में पदार्पण किया था और उस समय क्लब के सबसे युवा खिलाड़ी बने थे। आठ बार के बैलन डी'आर विजेता मेसी ने एक न्यूज से बातचीत में कहा कि वह टूर्नामेंट में भाग लेने से पहले अपने शरीर की स्थिति का आकलन करेंगे।
Lionel Messi ने 2026 FIFA World Cup को लेकर क्या कहा?
मेसी ने कहा कि विश्व कप में खेल पाना अपने आप में कुछ असाधारण होता है और मैं जरूर वहां रहना चाहूंगा। मैं अच्छा महसूस करना चाहता हूं और अपनी राष्ट्रीय टीम की मदद करने वाला एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनना चाहता हूं, अगर मैं वहां रहूं। अगले साल इंटर (मियामी) के साथ प्री-सीजन शुरू होने पर मैं रोजाना अपने शरीर का आकलन करूंगा और देखूंगा कि क्या मैं वास्तव में 100 प्रतिशत तैयार हूं, क्या मैं टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकता हूं और फिर निर्णय लूंगा।
उन्होंने आगे कहा कि स्वाभाविक रूप से मैं बहुत उत्साहित हूं, क्योंकि यह विश्व कप है। हम पिछले विश्व कप के चैंपियन हैं और उसे फिर से मैदान पर बचाने का मौका मिलना शानदार है। राष्ट्रीय टीम के साथ खेलना हमेशा एक सपना होता है, खासकर जब बात आधिकारिक टूर्नामेंटों की हो। मेसी ने 2021 में बार्सिलोना छोड़ा और फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट-जर्मेन (पीएसजी) से जुड़ गए।
दो साल पीएसजी के साथ बिताने के बाद मेसी ने अमेरिकी मेजर लीग साकर (एमएलएस) क्लब इंटर मियामी से अनुबंध किया। क्लब स्तर पर शानदार करियर के बाद मेसी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता 2022 फीफा विश्व कप में मिली, जब अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर 1986 के बाद पहली बार ट्राफी जीती। मेसी को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया और उन्होंने अपना दूसरा गोल्डन बाल पुरस्कार जीता।
