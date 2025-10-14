Language
    FIFA World Cup 2026: 5.25 लाख की आबादी वाला Cape Verde खेलेगा फुटबॉल विश्व कप, क्वालिफाई कर रचा इतिहास

    By Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 09:04 PM (IST)

    अगले साल होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के लिए केपे वर्डे ने क्वालिफाई कर लिया है। हैरानी वाली बात ये है कि इस देश से किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वह कभी फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलेगा। अगले साल अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा की संयुक्त मेजबानी में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। 

    केप वेर्डे ने अगले साल होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए किया क्वालिफाई

    जेएनएन, नई दिल्ली : 4,033 वर्ग किलोमीटर में फैले और केवल 5.25 लाख की आबादी वाला छोटे से द्वीपीय देश केप वेर्डे ने 2026 में होने वाले फीफा फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर लिया है। केप वर्डे ने सोमवार को स्वातिनी को 3-0 से हराकर इतिहास रचा।

    केप वेर्डे फुटबॉल विश्व कप में खेलने वाला आबादी के हिसाब से दूसरा सबसे छोटा देश होगा। उससे पहले 2018 में आइसलैंड ने विश्व कप में हिस्सा लिया था, जिसकी आबादी 4.04 लाख है।

    अफ्रीका से क्वालीफाई करने वाला छठा देश बना केप वर्डे

    केप वर्डे अफ्रीका महाद्वीप से 2026 फुटबॉल विश्व कप में जगह बनाने वाला छठा देश है। स्वातिनी के विरुद्ध ग्रुप डी मुकाबले में सोमवार को केप वर्डे के लिए डालियन लिवरामेंटो (48वें मिनट), विली सेमेडो (54वें मिनट) और स्टोपिरा ने स्टापेज टाइम में गोल दागा और टीम ने ग्रुप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया।

    फीफा अध्यक्ष ने दी बधाई

    विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा के अध्यक्ष जियानी इंफेंटिनो ने इस टीम की तारीफ करते हुए कहा, " यह एक ऐतिहासिक पल है। केप वर्डे को पहली बार फीफा विश्व कप में पहुंचने पर बधाई। अब आपका राष्ट्रीय ध्वज और आपका राष्ट्रगान फीफा विश्व कप में गूंजेगा। बीते कुछ वर्षों में आपने फुटबॉल में शानदार कार्य किया है और अब आपके खिलाड़ी भी वैश्विक स्तर पर चमकेंगे।'

    फुटबॉल विश्व कप खेलने वाले पांच सबसे छोटे देश

    आइसलैंड (2018): आबादी करीब 3.5 लाख। विश्व कप खेलने वाला अब तक का सबसे छोटा देश।
    केप वर्डे (2026): आबादी 5.25 लाख। फीफा रैंकिंग 70।
    पैराग्वे (1930): आबादी लगभग 10 लाख, पहला विश्व कप खेलने वाला दक्षिण अमेरिकी देश।
    त्रिनिदाद और टोबैगो (2006): आबादी 13 लाख। जर्मनी विश्व कप में पहली और एकमात्र उपस्थिति।
    नॉर्दन आयरलैंड (1958): आबादी 14 लाख। तीन बार विश्व कप खेल चुका (1958, 1982, 1986)

    48 टीमें लेंगी हिस्सा

    2026 में अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा की संयुक्त मेजबानी में होने वाले विश्व कप में कुल 48 टीमें हिस्सा लेंगी। इससे पहले विश्व कप में 32 टीमें हिस्सा लेती थीं। अभी तक 22 टीमें क्वालीफाई कर चुकी हैं जिनमें अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा (मेजबान), अल्जीरिया, केप वर्डे, मिस्त्र, घाना, मोरक्को, ट्यूनिशिया (अफ्रीका), ऑस्ट्रेलिया, ईरान, जापान, जॉर्डन, द. कोरिया, उज्बेकिस्तान (एशिया), न्यूजीलैंड (ओसियाना), अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पराग्वे, उरुग्वे (दक्षिण अमेरिका) शामिल हैं।

    फीफा रैंकिंग में 134वें पायदान पर भारत के लिए है क्वालिफिकेशन है मुश्किल। 140 करोड़ की आबादी वाले भारत में फुटबॉल की हालत खस्ता है। फीफा रैंकिग में टीम 134वें स्थान पर है और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) को फीफा ने नया संविधान अपनाने के लिए 30 अक्टूबर तक की समयसीमा दी है। ऐसा नहीं होने पर उसे निलंबित किया जा सकता है। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।