    FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप के लिए फैंस बेसब्र, टिकटों की बिक्री ने तोड़े रिकॉर्ड, लाखों लोगों ने पक्की की सीट

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 03:39 PM (IST)

    अगले साल अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की मेजबानी में खेले जाने वाले फीफा वर्ल्ड कप  के लिए टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है। 220 देशों के लाखों लोगों ने टिकट खरीद लिए हैं। 

    फीफा वर्ल्ड कप 2026 के टिकटों की बिक्री शुरू

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अगले साल होने वाले फीफी वर्ल्ड कप के लिए टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है और इसके बाद से अब तक 10 लाख से ज्यादा टिकटों की बिक्री हो चुकी है। विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा ने इस बात की जानकारी दी। ये बिक्री 212 देशों में हुई है जबकि अभी तक 48 में से सिर्फ 28 टीमें ही पक्की हो पाई हैं। नॉर्थ अमेरिका, कानाडा और मैक्सिको तीनों मिलकर अगले साल फीफा विश्व कप की मेजबानी करेंगे

    उम्मीद के मुताबिक, सबसे अधिक टिकट अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में बिके हैं। ये तीनों टिकट खरीदने वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल हैं। इनके अलावा इंग्लैंड, जर्मनी, ब्राजील, स्पेन, कोलंबिया, अर्जेंटीना और फ्रांस भी इसमें शामिल हैं।

    यह टूर्नामेंट 11 जून से 19 जुलाई तक चलेगा।

    फीफा अध्यक्ष जियानी इनफैंटिनो ने एक बयान में कहा, “जैसे-जैसे दुनिया भर की राष्ट्रीय टीमें इस ऐतिहासिक फीफा वर्ल्ड कप में जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं, इसी बीच यह देखना बेहतरीन है कि फुटबॉल प्रेमी भी इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनने के लिए बेसब्र हैं। यह एक अविश्वसनीय प्रतिक्रिया है और इस बात का बताता है कि इतिहास का सबसे बड़ा और फीफा विश्व कप दुनिया भर में प्रशंसकों को मैदान पर आने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

    रिसेल साइट भी खुली

    इसके अलावा फीफा ने एक और जानकारी दी है। उसने बताया है कि विश्व कप के टिकटों की रिसेल साइट भी खुल चुकी है। वर्ल्ड कप फाइनल के टिकट यहां $9,538 से लेकर $57,500 प्रति सीट तक की कीमत पर उपलब्ध थे। हालांकि, फीफा ने इस बात की जानकारी नहीं दी बै कि किन-किन मैचों के कितने टिक बिक चुके हैं। फीफा ने ये जानकारी तब साझा की है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सप्ताह कहा कि वह उन स्थानों पर होने वाले मैचों के स्थान करने पर विचार कर सकते हैं जिन्हें उनकी सरकार असुरक्षित मानती है। इसमें बोस्टन उपनगर भी शामिल है।

    सामने हैं कई सवाल

    टिकट बिक्री की शुरुआत के बीच फैंस के सामने कई सारे सवाल हैं। इसका कारण ट्रम्प के आने के बाद अमेरिका की बदली हुई इमिग्रेशन नीति है जिसके तबत वीजा पाना आसान नहीं है। फैंस के लिए ये एक बड़ी चिंता है। अर्जेंटीना और प्यूर्टो रिको के बीच होने वाला एक अंतरराष्ट्रीय दोस्ताना मैच शिकागो में आयोजित किया जाना था लेकिन इसे बाद में फोर्ट लॉडरडेल, फ्लोरिडा में स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि टिकट बिक्री धीमी थी। कई लोग इसका कारण अमेरिका की इमिग्रेशन को लेकर सख्त नियम बता रहे हैं। ऐसे में फीफा विश्व कप को लेकर भी सवाल हैं।

