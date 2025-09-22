Upcoming Releases: डबल धमाका! सस्पेंस और ड्रामे से भरा रहेगा ये हफ्ता, थिएटर-OTT पर रिलीज होंगी ये फिल्में-सीरीज

Upcoming Theatre and OTT Release This Week हर हफ्ते ओटीटी और सिनेमाघरों में मनोरंजन की बहार आती है। फिल्में और वेब सीरीज की रिलीज का दर्शक बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस हफ्ते थिएटर और ओटीटी पर कौन-कौन सी फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं इसकी लिस्ट यहां देखें।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा लवर्स हर हफ्ते नई फिल्मों और वेब सीरीज का इंतजार करते हैं। पिछले हफ्ते तो खूब मनोरंजन मिला, लेकिन इस हफ्ते डोज उससे भी डबल होगा क्योंकि सिनेमाघरों से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक, कई नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं। इस बार सस्पेंस, ड्रामा और रोमांस का ऐसा तड़का लगेगा कि दर्शक अपनी सीट से हिल नहीं पाएंगे। तो आइए जानते हैं इस हफ्ते कौन-कौन सी फिल्में और सीरीज धमाल मचाने वाली हैं।

सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्में इस हफ्ते सिनेमाघरों में दो बड़ी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं जो दर्शकों को पूरी तरह से बांधकर रखेंगी। द स्ट्रेंजर्स चैप्टर 2 (The Strangers Chapter 2) हॉलीवुड की हॉरर फिल्म द स्ट्रेंजर्स का दूसरा चैप्टर इस हफ्ते रिलीज हो रहा है। अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो आप इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देख सकते हैं। द स्ट्रेंजर्स चैप्टर 2 की कहानी एक कपल की है जिन्हें तीन नकाबपोश हमलावरों का सामना करना पड़ता है। फिल्म में मैडेलिन पेट्स और गेब्रियल बासो मुख्य भूमिका में हैं।

रिलीज डेट - 26 सितंबर 2025 होमबाउंड (Homebound) ईशान खट्टर, जाह्नवी कपूर और विशाल जेठवा की मोस्ट एवेटेड मूवी होमबाउंड भी इसी हफ्ते रिलीज होने वाली है। कान्स में धमाल मचा चुकी होमबाउंड एक इमोशनल ड्रामा है। फिल्म की कहानी दो बचपन के दोस्तों की है जो पुलिस बल में शामिल होने का सपना देखते हैं। इस फिल्म को ऑस्कर 2026 में भी एंट्री मिली है।

रिलीज डेट - 26 सितंबर 2025 तू मेरी पूरी कहानी (Tu Meri Puri Kahani) हॉरर और इमोशनल ड्रामा के बीच एक हल्की-फुल्की रोमांटिक फिल्म भी रिलीज हो रही है जिसकी कहानी महेश भट्ट ने लिखी है। यह फिल्म है तू मेरी पूरी कहानी जिसे सुहरिता दास ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी दो प्यार करने वाले जोड़ों की है जिन्हें रिश्ते और सपनों में से किसी एक को चुनना पड़ता है।