Upcoming Releases: डबल धमाका! सस्पेंस और ड्रामे से भरा रहेगा ये हफ्ता, थिएटर-OTT पर रिलीज होंगी ये फिल्में-सीरीज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा लवर्स हर हफ्ते नई फिल्मों और वेब सीरीज का इंतजार करते हैं। पिछले हफ्ते तो खूब मनोरंजन मिला, लेकिन इस हफ्ते डोज उससे भी डबल होगा क्योंकि सिनेमाघरों से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक, कई नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं। इस बार सस्पेंस, ड्रामा और रोमांस का ऐसा तड़का लगेगा कि दर्शक अपनी सीट से हिल नहीं पाएंगे। तो आइए जानते हैं इस हफ्ते कौन-कौन सी फिल्में और सीरीज धमाल मचाने वाली हैं।
सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्में
इस हफ्ते सिनेमाघरों में दो बड़ी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं जो दर्शकों को पूरी तरह से बांधकर रखेंगी।
द स्ट्रेंजर्स चैप्टर 2 (The Strangers Chapter 2)
हॉलीवुड की हॉरर फिल्म द स्ट्रेंजर्स का दूसरा चैप्टर इस हफ्ते रिलीज हो रहा है। अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो आप इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देख सकते हैं। द स्ट्रेंजर्स चैप्टर 2 की कहानी एक कपल की है जिन्हें तीन नकाबपोश हमलावरों का सामना करना पड़ता है। फिल्म में मैडेलिन पेट्स और गेब्रियल बासो मुख्य भूमिका में हैं।
रिलीज डेट - 26 सितंबर 2025
होमबाउंड (Homebound)
ईशान खट्टर, जाह्नवी कपूर और विशाल जेठवा की मोस्ट एवेटेड मूवी होमबाउंड भी इसी हफ्ते रिलीज होने वाली है। कान्स में धमाल मचा चुकी होमबाउंड एक इमोशनल ड्रामा है। फिल्म की कहानी दो बचपन के दोस्तों की है जो पुलिस बल में शामिल होने का सपना देखते हैं। इस फिल्म को ऑस्कर 2026 में भी एंट्री मिली है।
रिलीज डेट - 26 सितंबर 2025
तू मेरी पूरी कहानी (Tu Meri Puri Kahani)
हॉरर और इमोशनल ड्रामा के बीच एक हल्की-फुल्की रोमांटिक फिल्म भी रिलीज हो रही है जिसकी कहानी महेश भट्ट ने लिखी है। यह फिल्म है तू मेरी पूरी कहानी जिसे सुहरिता दास ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी दो प्यार करने वाले जोड़ों की है जिन्हें रिश्ते और सपनों में से किसी एक को चुनना पड़ता है।
रिलीज डेट - 26 सितंबर 2025
ओटीटी पर रिलीज होने वालीं फिल्में-सीरीज
ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी इस हफ्ते धमाकेदार कंटेंट की भरमार है। कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं जो घर बैठे मनोरंजन का पूरा पैकेज देंगी।
धड़क 2 (Dhadak 2)
इस साल अगस्त में सिनेमाघरों में रिलीज हुई धड़क 2 अब ओटीटी पर आ रही है। सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की यह रोमांटिक फिल्म एक अंतर-जातीय प्रेम कहानी पर आधारित है।
ओटीटी रिलीज डेट - 26 सितंबर (नेटफ्लिक्स)
सन ऑफ सरदार 2 (Son of Sardaar 2)
अजय देवगन, मृणाल ठाकुर, रवि किशन और संजय मिश्रा जैसे सितारों से सजी यह फिल्म कॉमेडी और ड्रामा से भरपूर है। सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद अब इसकी ओटीटी पर दस्तक होने वाली है।
ओटीटी रिलीज डेट - 26 सितंबर (नेटफ्लिक्स)
मार्वल जॉम्बीज (Marvel Zombies)
मार्वल स्टूडियोज की पहली एनिमेटेड मिनी-सीरीज मार्वल जॉम्बीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है।यह इसी नाम की मार्वल कॉमिक्स सीरीज पर आधारित है यह सीरीज 24 सितंबर को जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी।
ओटीटी रिलीज डेट - 24 सितंबर (जियो हॉटस्टार)
एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 (Alice in Borderland Season 3)
जापानी Sci-Fi थ्रिलर एलिस इन बॉर्डरलैंड के तीसरे सीजन का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। यह भी स्क्विड गेम की तरह है। इसमें भी मौत का खेल खेला जाता है जिनसे निकलने के लिए प्रतिस्पर्धियों को मशक्कत करनी पड़ती है। यह सर्वाइवल थ्रिलर्स सस्पेंस से भरी है।
ओटीटी रिलीज डेट - 25 सितंबर (नेटफ्लिक्स)
जनावर (Janaawar)
जनावर द बीस्ट विदइन एक सस्पेंस से भरी वेब सीरीज है। भुवन अरोड़ा स्टारर सीरीज की कहानी एक ग्रामीण कस्बे में अपराध और भ्रष्टाचार के इर्द-गिर्द घूमती है।
ओटीटी रिलीज डेट - 26 सितंबर (जी5)
