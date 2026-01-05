Upcoming Releases: पूरे हफ्ते मिलेगा मनोरंजन का हैवी डोज, थिएटर्स से OTT तक रिलीज होंगी ये नई मूवीज-सीरीज
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Upcoming Theatre-OTT Releases: मनोरंजन जगत के हिसाब से हर हफ्ता बेहद खास रहता है। नए साल के दूसरे वीक में भी सिनेप्रेमियों को फुल एंटरटेनमेंट मिलने की पूरी गारंटी है। इस आधार पर हम आपको 5 से लेकर 11 जनवरी के बीच सिनेमाघरों से लेकर ओटीटी तक रिलीज होने वाली नई फिल्मों, शोज और वेब सीरीज के बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। जिसकी लिस्ट इस प्रकार है-
मास्टरशेफ इंडिया सीजन 9 (Masterchefs India 9)
टीवी इंडस्ट्री की सबसे लोकप्रिय रियलिटी शो मास्टरशेफ इंडिया वापसी करने जा रहा है। सीजन 9 के साथ इसका आगाज 5 जनवरी से होने वाला है। भारत के पॉपुलर शेफ विकास खन्ना के इस शो को आप टीवी चैनल सोनी टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर आसानी से देख सकते हैं।
हिज एंड हर्स (His and Hers)
अगर आप साइकोलॉजिकल थ्रिलर के शौकीन हैं, तो इस वीक आपके लिए नेटफ्लिक्स पर हॉलीवुड की वेब सीरीज हिज एंड हर्स आ रही है। 8 जनवरी से आप इस सीरीज का आनंद नेटफ्लिक्स पर घर बैठे आसानी से ले सकते हैं।
द राजा साहब (The Raja Saab)
साउथ सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड मूवी द राजा साहब का फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 9 जनवरी शुक्रवार को इस हॉरर कॉमेडी फिल्म को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इस मूवी में अभिनेता संजय दत्त भी अहम भूमिका में मौजूद हैं।
जन नायगन (Jan Nayagan)
विजय थलापति यानी विजय जोसेफ की आखिरी फिल्म जन नायकन इन वीक की सबसे बड़ी रिलीज के तौर पर देखी जा रही है। साउथ अभिनेता की ये बहुचर्चित फिल्म 9 जनवरी 2025 को थिएटर्स में रिलीज होगी। बता दें द राजा साहब के साथ इसका बॉक्स ऑफिस क्लैश होना है।
Shambhala (शंभाला)
सुपरनैचुरल थ्रिलर तेलुगु फिल्म शंभाला हिंदी भाषा के दर्शकों का एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 9 जनवरी फ्राइडे को ये फिल्म हिंदी बेल्ट में रिलीज की जाएगी।
दे दे प्यार दे 2 (De De Pyaar De 2)
अजय देवगन और रकुल प्रीत की रोमांटिक फिल्म दे दे प्यार दे 2 अब थिएटर्स के बाद ओटीटी पर आ रही है। इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर 9 जनवरी को ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा।
फ्रीडम एट मिडनाइट 2 (Freedom At Midnight Season 2)
पॉलिटिकल थ्रिलर फ्रीडम एट मिडनाइट के पहले सीजन को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। अब इस सीरीज का दूसरा सीजन आ रहा है, जिसे 9 जनवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव (Sony Liv) पर स्ट्रीम किया जाएगा।
द नाइट मैनेजर सीजन 2 (The Night Manager 2)
हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम हिडलस्टन की पॉपुलर वेब सीरीज द नाइट मैनेजर सीजन 2 के साथ कमबैक करने के लिए तैयार है। इस स्पाई थ्रिलर सीरीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर 11 जनवरी को ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा।
