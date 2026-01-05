2300 करोड़ कमाने वाली हॉरर फिल्म अब OTT पर फैलाएगी दहशत, जानें कब और कहां देख सकेंगे 7.5 IMDb रेटिंग वाली मूवी
OTT Release: एक तरफ जहां बॉलीवुड ने 2025 में नई कहानियां दर्शकों के सामने परोसीं, तो हॉलीवुड भी इससे पीछे नहीं रहा। साल 2025 में हॉलीवुड में एक ऐसी हॉ ...और पढ़ें
स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 बेहद अच्छी और धमाकेदार फिल्मों और वेबसीरीज के नाम रहा। पिछले साल कई ऐसी सीरीज और फिल्मों जिन्होंने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। वहीं इन फिल्मों और सीरीज की चर्चा भी खूब रही। एक तरफ जहां बॉलीवुड ने नई कहानियां दर्शकों के सामने परोसीं, तो हॉलीवुड भी इससे पीछे नहीं रहा। साल 2025 में हॉलीवुड में एक ऐसी हॉरर फिल्म आई, जिसने जमकर कमाई तो की ही साथ ही लोगों को खूब डराया भी। अब यह फिल्म ओटीटी पर दस्तक देने के लिए आ रही है।
कब और कहां देख पाएंगे फिल्म?
जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं उस फिल्म का नाम है वेपन्स (Weapons)। हॉलीवुड की यह फिल्म वेपन्स साल 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस हॉरर फिल्म को जैक क्रेगर ( Zach Cregger) ने डायरेक्टर किया था। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 2300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।
View this post on Instagram
अब फिल्म की रिलीज डेट इंडिया में भी तय कर दी गई है और भारत में ये फिल्म 8 जनवरी को ओटीटी (Weapons Ott Release Date) प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर रिलीज हो जाएगी। जियोहॉटस्टार ने खुद इस बात की जानकारी एक ट्रेलर को शेयर करके दी।
यह भी पढ़ें- सुपरहीरो से लेकर जंगल के रहस्य तक; 2026 में हॉलीवुड के 23 सीक्वल्स के सामने क्या टिक पाएगा बॉलीवुड?
क्या है फिल्म की कहानी?
वेपन्स की कहानी एक छोटे शहर पर आधारित है, जहां अचानक ही कई मासूम बच्चे गायब होने लगते हैं। अचानक से पता चला है कि एक छोटे शहर में एक ही रात में एक ही वक्त पर और एक ही कक्षा के करीब 17 बच्चे अचानक ही गायब हो जाते हैं, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और स्कूल के टीचर 'जस्टिन' (Julia Garner) पर इसका शक जाता है।
जबकि वह और एक बच्चे के माता-पिता मिलकर इसकी सच्चाई पता लगाने की पड़ताल शुरू करते हैं। इसके बाद फिल्म में क्या होता और कैसे बच्चों का पता लगाया जाता है, इसकी के इर्द गिर्द फिल्म की कहानी घूमती है।
इस फिल्म में जोश ब्रोलिन (Josh Brolin), जूलिया गार्नर (Julia Garner), एल्डन एहरेनरिच (Alden Ehrenreich) और बेनेडिक्ट वोंग (Benedict Wong) समेत कई स्टार्स ने काम किया है। वहीं फिल्म को जैक क्रेगर ने डायरेक्ट किया है, जो इससे पहले 'बारबेरियन' (Barbarian) फिल्म को डायरेक्ट कर चुके हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।