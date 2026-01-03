Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सुपरहीरो से लेकर जंगल के रहस्य तक; 2026 में हॉलीवुड के 23 सीक्वल्स के सामने क्या टिक पाएगा बॉलीवुड?

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 05:06 PM (IST)

    Hollywood Sequals Releases In 2026: बॉलीवुड ने भले ही बड़े-बड़े सीक्वल्स के लिए अपनी कमर कस ली हो, लेकिन हॉलीवुड उस पर घातक वार करने की तैयारी पहले से ह ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    2026 में इन 23 हॉलीवुड फिल्मों के सीक्वल होंगे रिलीज/ फोटो- Jagran Graphics

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2026 फिल्मों के लिए बॉक्स ऑफिस पर काफी बेहतरीन होने वाला है। बॉलीवुड में जहां दृश्यम 3 से लेकर मर्दानी 3, वेलकम टू द जंगल और धुरंधर 2 जैसी 8 से 10 फिल्मों के सीक्वल आने वाले हैं, तो वहीं हॉलीवुड में इससे भी बड़ा दांव लगने वाला है।

    ये तो हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो, सभी फिल्में वर्ल्डवाइड रिलीज की जाती हैं। मार्वल्स की 'एवेंजर्स' से लेकर 'जुमांजी' और 'स्पाइडर मैन' फिल्म सीरीज तक हॉलीवुड का क्रेज इंडियन ऑडियंस के बीच भी काफी ज्यादा है। ऐसे में बॉलीवुड पर घातक वार करने की पूरी तैयारी हॉलीवुड कर चुका है और उनके 8 या 10 नहीं, बल्कि 23 सुपरहिट फिल्मों के सीक्वल रिलीज हो रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए आपको बताते हैं कि किस तारीख को उनकी कौन सी फिल्म का सीक्वल रिलीज होगा।

    ग्रीनलैंड 2 माइग्रेशन (Greenland 2: Migration)

    गैरीटी परिवार की कहानी अब पांच साल बाद आगे बढ़ेगी। साल 2020 में 'ग्रीनलैंड' का पहला पार्ट आया था, अब 2026 में बंकर छोड़कर नए घर की तलाश में निकले परिवार को प्रकृति के कहर के साथ-साथ और क्या-क्या संघर्ष उन्हें देखने पड़ेंगे, ये खुलासा जनवरी में सीक्वल रिलीज के साथ होगा। फिल्म में मुख्य भूमिका में जेरार्ड बटलर, मोरेना बैकारिन हैं।

    रिलीज डेट- 9 जनवरी 2026

    यह भी पढ़ें- Upcoming Releases: नए साल पर होगा महा मनोरंजन, इस वीक थिएटर्स से लेकर ओटीटी तक रिलीज होंगी ये मूवीज-सीरीज

    greenland migration

    28 इयर्स लेटर: द बोन टेम्पल (28 Years Later: The Bone Temple)

    ये एक हॉरर फ्रेंचाइजी है, जिसका चौथा भाग 2026 में रिलीज होगा। निया डाकोस्टा के निर्देशन में बनी इस मूवी में किलियन मर्फी (Cillian Murphy) की वापसी हो रही है, जिन्होंने फिल्म में 'जिम' की भूमिका अदा की है।

    रिलीज डेट- 16 जनवरी 2026 

    जुमांजी 3 (Jumanji 3)

    साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म 'जुमांजी: द नेक्स्ट लेवल' की कहानी जहां से अंत हुई थी, वहीं से जुमांजी 3 की कहानी शुरू होगी। रिपोर्ट्स की मानें तो ये जंगल में इंसानों के खेल का आखिरी चैप्टर है। जेक काडसन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में ड्वेन जॉनसन, केविन हार्ट, जैक ब्लैक और करेन गिलन अपने पुराने किरदारों में लौटेंगे।

    रिलीज डेट- 11 दिसंबर 2026

    jumanji 3

    ड्यून पार्ट 3 (Dune: Part Three)

    सफल फिल्म सीरीज 'ड्यून पार्ट 3' की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर 'एवेंजर्स-डूम्सडे' के साथ होने वाली है। इस बड़े मुकाबले को देखने के लिए फैंस सोशल मीडिया पर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। टिमोथी शैलेमे, जेंडया, फ्लोरेंस पग अपने पुराने किरदार को कंटीन्यू करेंगे। रॉबर्ट पैटिनसन फिल्म में विलेन 'स्कायटेल की भूमिका में दिखाई देंगे। फिल्म की शूटिंग 2025 में जुलाई में शुरू हुई थी।

    रिलीज डेट- 18 दिसंबर 2026

    द एंग्री बर्ड्स मूवी 3 (The Angry Birds Movie 3)

    एंग्री बर्ड्स का पहला और दूसरा पार्ट इंडियन ऑडियंस को भी काफी पसंद आया था, जिसमें कपिल शर्मा से लेकर कीकू शारदा ने हिंदी वर्जन में आवाज दी थी। अब एनिमेटेड फिल्म का तीसरा पार्ट रिलीज होगा, जिसमें रेड और सिल्वर का एक बच्चा भी दिखाया गया है।

    रिलीज डेट- 23 दिसंबर 2026

    angry birds 2

    एवेंजर्स डूम्सडे ( Avengers: Doomsday)

    मार्वल्स सिनेमैटिक यूनिवर्स की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक 'एवेंजर्स डूम्सडे' का अगले पार्ट का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर फिल्म में डॉक्टर डूम के रूप में वापसी कर रहे हैं। बीते दिनों ही इस सुपरहीरो फ्रेंचाइजी से दो टीजर रिलीज किए गए थे, जिसमें पहले में क्रिस एवांस और दूसरे में क्रिस हेम्सवर्थ 'थॉर' के रूप में लौटे थे।

    रिलीज डेट- 18 दिसंबर 2026

    avengers doomsday

    स्पाइडर मैन: ब्रांड न्यू डे ( Spider-Man: Brand New Day)

    MCU के फेज-सिक्स का हिस्सा 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे इस साल ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसमें नो वे होम के आगे की कहानी दिखाई जाएगी। इस बार पीटर पार्कर (Peter Parker) स्पाइडर मैन को अपनी पहचान के लिए लड़ना पड़ेगा। फिल्म से सेंडी सिंक और जेंडया के लौटने की उम्मीद भी जताई जा रही है।

    रिलीज डेट- 31 जुलाई 2026

    spider man 3

    फास्ट एक्स: पार्ट 2 (Fast X: Part 2)

    विन डीजल और दीपिका पादुकोण स्टारर फास्ट एक्स अपने अगले पार्ट के सह लौट रही हैं। बीते साल ही ये खबर आई थी कि दीपिका अगले पार्ट 'फास्ट एंड फ्यूरियस-11' का हिस्सा होंगी। उनकी खातिर मेकर्स इस फिल्म की शूटिंग मुंबई में करके के लिए भी तैयार हो गए थे। हालांकि, इस फिल्म की रिलीज डेट पर अब तक फाइनल मुहर नहीं लगी है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म के मेकर्स एक्शन से भरपूर फिल्म को समर में रिलीज करने का मन बना रहे हैं।

    रिलीज डेट- 18 जून 2025

    fast x

    द हंगर गेम्स: सनराइज ऑन द रीपिंग (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping)

    द बलाड ऑफ सांगबर्ड एंड स्नेक्स के 40 साल बाद की कहानी द हंगर गेम्स: सनराइज ऑन द रीपिंग में दिखाई जाएगी। कहानी हेमिच एबरनेथी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो बाद में कैटनिस का मेंटर बनता है। ये सुपरहिट फ्रेंचाइजी की छठी कड़ी है। जोसेफ जादा, रॉल्फ फिएनेस, व्हिटनी पीक मुख्य भूमिका में हैं।

    रिलीज डेट- 20 नवम्बर 2026

    द स्ट्रेंजर्स चैप्टर 3 (The Strangers: Chapter 3)

    द स्ट्रेंजर्स चैप्टर 3 साल 2026 की मोस्ट अवेटेड हॉरर फिल्मों में से एक है, जहां अजीब सा मास्क पहने लोग न सिर्फ डराते हैं, बल्कि बड़ी ही बेदर्दी से मारते भी हैं। यह भी अजनबियों से जुड़ी रहस्यमयी और डरावनी घटनाओं पर आधारित होगी, जिसमें परिवार और घर पर खौफनाक हमले देखने को मिलेंगे।

    रिलीज डेट- 6 फरवरी 2026

    स्क्रीम 7 (Scream 7)

    सैम कारपेंटर और उसके दोस्तों पर आधारित इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे AI की मदद से घोस्टफेस को नए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो डीपफेकिंग और डिजिटल हैकिंग का इस्तेमाल करके लोगों को परेशान कर रहा है। सिडनी प्रेस्कॉट इस फिल्म से वापसी कर सकते हैं।

    रिलीज डेट- 27 फरवरी 2026

    WhatsApp Image 2026-01-03 at 4.54.21 PM

    द सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी (The Super Mario Galaxy Movie)

    एंग्री बर्ड की तरह यह भी एक एनिमेटेड फिल्म है, जिसमें सुपरमारियों की गैलेक्सी दिखाई जाएगी, जहां सुपर मारियो राजकुमारी पीच को बचाने और बोसर के कब्जे से अपनी गैलेक्सी से बचाते हुए दिखाई देगा। 2023 में इसका पहला पार्ट आया था और 2026 में दूसरा रिलीज होने जा रहा है।

    रिलीज डेट- 3 अप्रैल, 2026

    द डेविल वियर्स प्राडा 2 (The Devil Wears Prada 2)

    ये साल 2026 की मोस्ट अवेटेड सीक्वल में से एक है, जिसकी कहानी प्रिंट मीडिया के गिरते दौर और फैशन जगत के बदलते दौर पर आधारित है। फिल्म में एनी हेथवे मुख्य भूमिका निभा रही हैं।

    रिलीज डेट- 1 मई 2026

    मॉर्टल कोम्बैट II (Mortal Kombat II)

    शांग त्सुंग की हार के बाद इस सेकंड पार्ट में शाओ खान उसे दूसरा मौका देगा, ताकि एक बार फिर से गेम शुरू किया जा सके। इस बार वह आउटवर्ल्ड में अपने टूर्नामेंट का आयोजन करेगा, ताकि वह पृथ्वी के योद्धाओं को फंसाया जा सके। फिल्म में लियू कांग फिर से मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।

    रिलीज डेट- 8 मई 2026

    स्कैरी मूवी 6 (Scary Movie 6)

    12 साल बाद इस लोकप्रिय फ्रेंचाइजी की छठी कड़ी आ रही है, जिसमें कहानी एक अजीब और हिंसक रोबोट गुड़िया की है। जिसमें उसके किरदार का नाम पैरोडी है। उसकी डरावनी मुस्कान लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। अन्ना फारिस (सिंडी कैंपबेल) और रेजिना हॉल (ब्रेंडा मीक्स) में नजर आएंगे। ये एक हॉरर फिल्म है।

    रिलीज डेट- 12 जून, 2026

    scary

    टॉय स्टोरी 5 ( Toy Story 5)

    इस पांचवी फ्रेंचाइजी में खिलौने और टेक्नोलॉजी का टकराव होगा। फिल्म में दिखाया जाएगा कि कैसे बच्चे अब अपने पुराने खिलौनों को छोड़कर टेक्निकल दुनिया की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे पुराने खिलौनों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं।

    रिलीज डेट- 19 जून 2026

    द सोशल रिकॉगनिंग (The Social Reckoning)

    यह फिल्म द सोशल नेटवर्क फिल्म का सीक्वल है, जिसकी कहानी फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया एप से जुड़े विवादों पर केंद्रित है। फिल्म में माइकी मैडिसन, जेरेमी स्ट्रॉन्ग, जेरेमी एलन मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।

    इन 18 फिल्मों के अलावा 2026 में मिनियंस 3, प्रैक्टिकल मैजिक 2, प्रोजेक्ट हेल मैरी, गोट, माइकल, द ओडिसी, फ्लॉवरवेल स्ट्रीट, द डॉग स्टार्स, वेरिटी, जैसी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होंगी।

    यह भी पढ़ें- Avatar 3 Box Office: भारत में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हॉलीवुड फिल्म बनी 'अवतार 3', F1 को छोड़ा पीछे