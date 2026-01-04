Tere Ishk Mein OTT Release Date: वीकेंड पर घर बैठे लीजिए शंकर और मुक्ति की प्रेम कहानी का आनंद, आ गई रिलीज डेट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धनुष (Dhanush) और कृति सेनन (Kriti Sanon) अभिनीत रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'तेरे इश्क में' (Tere Ishk Mein) ने अपनी घोषणा के बाद से ही काफी सुर्खियां बटोरी। फिल्म 28 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। धनुष की एक्टिंग की काफी ज्यादा तारीफ हुई। ये एक इमोशनल लव स्टोरी थी जिसमें एक तरफा प्यार की कहानी दिखाई गई है। सिनेमाघरों में रिलीज के साथ ही, फिल्म का प्रीमियर गोवा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) के गाला प्रीमियर सेक्शन में भी हुआ।

आनंद एल राय हैं फिल्म के निर्देशक शंकर (धनुष) और मुक्ति (कृति सेनन) के प्यार के दीवाने अब इसे अपने परिवार के साथ घर पर बैठकर देख सकते हैं। इसका निर्दशन आनंद एल राय ने किया है, जिन्होंने साल 2013 में 'रांझणा' फिल्म बनाई थी और ये जबरदस्त हिट रही थी। तेरे इश्क में रांझणा का ही सीक्वल है जिसमें धनुष के साथ सोनम कपूर नजर आई थीं।