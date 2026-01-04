Tere Ishk Mein OTT Release Date: वीकेंड पर घर बैठे लीजिए शंकर और मुक्ति की प्रेम कहानी का आनंद, आ गई रिलीज डेट
धनुष और कृति सेनन अभिनीत फिल्म 'तेरे इश्क में' 28 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसका निर्देशन आनंद एल राय ने किया है। फिल्म ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धनुष (Dhanush) और कृति सेनन (Kriti Sanon) अभिनीत रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'तेरे इश्क में' (Tere Ishk Mein) ने अपनी घोषणा के बाद से ही काफी सुर्खियां बटोरी। फिल्म 28 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। धनुष की एक्टिंग की काफी ज्यादा तारीफ हुई। ये एक इमोशनल लव स्टोरी थी जिसमें एक तरफा प्यार की कहानी दिखाई गई है। सिनेमाघरों में रिलीज के साथ ही, फिल्म का प्रीमियर गोवा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) के गाला प्रीमियर सेक्शन में भी हुआ।
आनंद एल राय हैं फिल्म के निर्देशक
शंकर (धनुष) और मुक्ति (कृति सेनन) के प्यार के दीवाने अब इसे अपने परिवार के साथ घर पर बैठकर देख सकते हैं। इसका निर्दशन आनंद एल राय ने किया है, जिन्होंने साल 2013 में 'रांझणा' फिल्म बनाई थी और ये जबरदस्त हिट रही थी। तेरे इश्क में रांझणा का ही सीक्वल है जिसमें धनुष के साथ सोनम कपूर नजर आई थीं।
कब रिलीज होगी फिल्म
तेरे इश्क में 23 जनवरी, 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी। वहीं तेरे इश्क में का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी शानदार रहा था। 95 करोड़ के बजट में बनी इस रोमांटिक मूवी ने 148 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था।
क्या है तेरे इश्क में की कहानी?
तेरे इश्क में शंकर, एक जोशीले छात्र नेता, और मुक्ति, मनोविज्ञान की छात्रा, के इर्द-गिर्द घूमती है। मुक्ति अपने शोध के लिए शंकर का चुनाव करती है और उसे पुरुषों के क्रोध को नियंत्रित करने के लिए चुनती है, जिसके परिणामस्वरूप दोनों में एक भावुक लेकिन टॉक्सिक लव रिलेशन बन जाता है। शंकर उसके प्रति समर्पित हो जाता है, जबकि मुक्ति उसका फायदा उठाती है। सालों बाद जब वह एयरफोर्स में पायलट में बनता है तो मुक्ति वहां काउंसलर के तौर पर जाती है, तब उनका अतीत फिर से सामने आता है। बनारस और बॉलीवुड की पृष्ठभूमि में बुनी गई यह कहानी एक गंभीर और गहन प्रेम प्रसंग है, जो यह दर्शाती है कि कैसे उनके प्रेम और अहंकार के संघर्ष से दिल टूटना, विश्वासघात और विनाशकारी परिणाम होते हैं।
