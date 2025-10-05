3 साल पुरानी फिल्म OTT पर अब कर रही है ट्रेंड, IMDb से 8.2 रेटिंग लेकर बनी बैठी है मस्ट वॉच
OTT प्लेटफॉर्म पर पुरानी फिल्मों और वेब सीरीज का बोलबाला काफी देखने को मिलता है। इस आधार पर आज हम आपके लिए 3 साल पुरानी एक फिल्म की स्टोरी लेकर आए हैं जो फिलहाल ट्रेंडिंग में बनी हुई है। आइए इस लेख में जानते हैं कि वह कौन सी थ्रिलर है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी पर फिल्में और वेब सीरीज देखना सिनेप्रेमियों को काफी रास आता है। आए दिन अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कुछ न कुछ नया पुराना ट्रेंड करता रहता है। मौजूदा समय में भी ओटीटी पर 3 साल पुरानी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म ट्रेंडिंग(OTT Trending Movie) में बनी हुई है।
2 घंटे 27 मिनट की इस मूवी की कहानी आपके भी दिमाग को हिलाकर रख देगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां कौन सी फिल्म के बारे में चर्चा की जा रही है और ये किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी।
ट्रेंडिंग में बनी हुई 3 साल पुरानी मूवी
रिलीज के तीन साल बाद अगर कोई फिल्म ट्रेंडिंग में बनी हुई है तो यकीनन तौर पर ये काफी बड़ी बात है। जिस मूवी के बारे में यहां जिक्र हो रहा है, उसे 2022 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था। फिल्म का बजट महज 16 करोड़ रुपये थे, लेकिन वर्ल्डवाइड इस मूवी ने 400 करोड़ का कारोबार कर इतिहास रचा था।
फिल्म कहानी एक एक जंगल से शुरू होती है, जिसे एक जमींदार कब्जाना चाहता है। लेकिन उस जंगल के पास एक गांव में रहने वाले लोग ऐसा करने से उसे रोकते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जंगल में उनके देवता निवास करते हैं और वह अपने देवों की जमीन किसी ने नहीं हड़पने देंगे। इसको लेकर काफी विवाद शुरू होता है और उसमें प्रशासन की एंट्री होती है। जिससे फिल्म का हीरो और पुलिस आमने-सामने आ जाते हैं।
लेकिन किस तरह से फिल्म का क्लाईमैक्स आपको रोंगटे खड़े करेगा, उसके लिए आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर मौजूद फिल्म कांतारा (Kantara) को देखना पड़ेगा। जो फिलहाल ट्रेंडिंग में चौथे नंबर (Kantara OTT) पर बनी हुई है। अगर आप इस मूवी को हिंदी में देखना चाहते हैं, तो नेटफ्लिक्स (Netlfix) पर इसे आसानी से स्ट्रीम कर सकते हैं।
आईएमडीबी से मिली 8.2 की रेटिंग
ऋषभ शेट्टी स्टारर कांतारा का हाल ही में प्रीक्वल यानी कांतारा चैप्टर-1 (Kantara Chapter 1) को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है, जो दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है। गौर किया जाए कांतारा- ए लीजेंड की आईएमडीबी (IMDb) रेटिंग की तरफ तो इस कन्नड़ फिल्म को 8.2/10 की धांसू रेटिंग मिली हुई है और फिलहाल ये ओटीटी पर मस्ट वॉच बन गई है।
