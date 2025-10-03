OTT पर कब्जा जमाकर बैठी ये 8 एपिसोड वाली सीरीज, दो महीने से टॉप 10 में ट्रेंड कर रही सस्पेंस थ्रिलर

Language
    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 06:38 PM (IST)

    नेटफ्लिक्स पर हर हफ्ते कई फिल्में और सीरीज होती हैं जिनमें से कुछ तो आकर कब चली जाती है पता नहीं चलता। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो दर्शकों को बांध कर रखती है और कई दिनों तक ट्रेंडिंग में बनी रहती हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो हफ्तों से नहीं महीनों से टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है।

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मूवी लवर्स के लिए ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का पूरा इंतजाम होता है। लेकिन कई बार ये समझ नहीं आता है कि क्या देखा जाए खासकर सीरीज के मामले में, क्योंकि सीरीज में कई एपिसोड होते हैं और इसे देखने में वक्त लगता है। लेकिन अगर कंटेंट अच्छा हो तो लंबी सीरीज देखने में भी मजा आता है। ऐसी ही एक सीरीज के बारे में हम बताने जा रहे हैं जो दो महीने पहले रिलीज हुई और अब तक लगातार टॉप 10 में बनी हुई है।

    सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई कहानी

    इस सीरीज की खास बात है इसका सस्पेंस जो आपको कहानी से बांधे रखता है। एक-एक एपिसोड में काफी थ्रिल ल सस्पेंस भरा हुआ है। कलाकारों की एक्टिंग से लेकर इसकी कहानी और प्लॉट तक सबकुछ जबरदस्त है जो अगला एपिसोड देखने पर मजबूर कर देता है।

    यह सीरीज वाईआरएफ एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है और द बुचर ऑफ बनारस उपन्यास पर आधारित है। एक काल्पनिक शहर में स्थापित यह सीरीज रहस्य, अलौकिक हॉरर और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का मिश्रण है। इसी के साथ यह एक पौराणिक प्राणी से जुड़ी हत्याओं की जांच करते हैं। आठ एपिसोड में बना यह शो आस्था, विज्ञान और प्यार से मिला जुला है।

    टॉप 10 में ट्रेंड कर रही सीरीज

    दो महीने से टॉप 10 में ट्रेंड कर रही, सस्पेंस से भरी इस सीरीज का नाम है मंडला मर्डर्स। वाणी कपूर, सुरवीन चावला, वैभव राज गुप्ता, श्रिया पिलगांवकर जैसे कलाकारों से सजी यह सीरीज 25 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। इसकी कहानी इतनी जबरदस्त है कि यह लगातार ओटीटी पर ट्रेंड कर रही है और नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 में बनी हुई है। अगर आप थ्रिलिंग कंटेंट के फैन हैं और अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो आपको एक बार ये जरूर देखनी चाहिए।

    मंडला मर्डर्स एक 2025 की हिंदी क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसका प्रीमियर 25 जुलाई 2025 को नेटफ्लिक्स पर हुआ था। इसे गोपी पुथ्रन और मनन रावत ने डायरेक्ट किया है। सीरीज में कुल 8 एपिसोड हैं, हर एपिसोड करीब 40 मिनट का है।

